El FC Barcelona conquistó su Supercopa de España número 16 tras vencer 3-2 al Real Madrid

El FC Barcelona venció 3-2 al Real Madrid este domingo en la final de la Supercopa de España celebrada en Yeda, Arabia Saudí, donde el equipo blaugrana conquistó su título número 16 en la competición.

Tras un primer tiempo que fue todo para el Real Madrid, el conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick encontró su mejor versión en el segundo tiempo asegurando la posesión del balón y el manejo de los tiempos del partido.

El brasileño Raphinha abrió el marcador en el primer tiempo y volvió a aparecer en la segunda mitad para sellar la victoria.

El Real Madrid, con Xabi Alonso al frente, intentó frenar el juego del Barcelona con un planteamiento conservador, pero no logró sostener la ventaja en los tramos decisivos. Vinícius Junior rompió una racha de 16 partidos sin anotar al marcar el tanto del empate parcial en el tiempo añadido del primer tiempo, mientras que Gonzalo García también aportó un gol para mantener a su equipo en la pelea.

Por el Barcelona, Robert Lewandowski fue clave con un gol tras una asistencia de Pedri, quien volvió a ser uno de los jugadores más influyentes del encuentro.

El encuentro estuvo marcado por un cierre de la primera mitad frenético, con tres goles en el tiempo añadido, y por un segundo tiempo en el que el Barcelona mantuvo mayor posesión, aunque el Real Madrid generó peligro al contragolpe.

En los minutos finales, la expulsión de Frenkie de Jong tras una falta sobre Kylian Mbappé abrió un tramo de incertidumbre, pero el conjunto azulgrana supo gestionar la ventaja pese a las ocasiones desperdiciadas por ambos equipos en el tiempo de descuento.

Con este triunfo, el Barcelona sumó un nuevo título a su palmarés y reafirmó su dominio en la Supercopa de España, mientras que el Real Madrid cerró su participación sin poder revertir un partido que se definió por la efectividad ofensiva del conjunto catalán.

