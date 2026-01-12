4 señales de que un cobrador de deudas es falso y está intentando engañarte

Las estafas de cobranza van en aumento en Estados Unidos y cada vez más personas reciben llamadas o mensajes de supuestos cobradores que, en realidad, son estafadores que solo buscan robar información o dinero.

1. Amenazas de arresto o embargo sin base legal

Si alguien que dice ser cobrador de deudas te amenaza con arrestarte, estás casi con seguridad frente a un estafador.

De acuerdo con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), este tipo de amenazas violan la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (FDCPA) y no tienen sustento legal.

Una persona solo puede ser arrestada por una deuda si desobedece una orden judicial o incumple un plan de pagos ordenado por un juez.

El embargo de salario funciona distinto. Algunas agencias gubernamentales sí pueden hacerlo, como el IRS y el Departamento de Educación, que pueden retener hasta 15% del salario o de los beneficios.

La administración de Donald Trump anunció que este mecanismo se aplicará nuevamente en 2026 para préstamos estudiantiles en incumplimiento.

Sin embargo, los acreedores privados solo pueden embargar salarios después de ganar una demanda judicial.

Cualquier cobrador que te amenace con embargo sin tener una orden judicial está actuando de forma ilegal.

2. Se niegan a identificar la deuda o a sí mismos

La ley federal obliga a los cobradores a enviarte un aviso de validación por escrito donde deben incluir:

-Nombre del acreedor

-Monto exacto de la deuda (con intereses y cargos)

-Fecha límite del periodo de 30 días para disputar la deuda

Además, si tú lo solicitas, deben proporcionar su nombre, el nombre y dirección de su empresa y, en los estados donde aplique, su número de licencia profesional, según la CFPB.

Si se niegan a darte esta información, no pueden confirmar a quién representan o cuánto debes, estás frente a un fraude.

La ley también establece que cualquier intento de cobro debe detenerse automáticamente hasta que cumplan con esta obligación de información.

3. Insisten en obtener tus datos financieros personales

Un cobrador legítimo puede pedir datos básicos como tu nombre completo, fecha de nacimiento, últimos cuatro dígitos del Seguro Social y dirección actual o pasada.

Pero no estás obligado a proporcionarlos.

Si el supuesto cobrador insiste, te presiona o te amenaza para obtener información bancaria, números de tarjeta o tu número completo del Seguro Social, estás frente a un estafador.

Compartir esos datos puede permitirles cometer fraudes graves, desde emitir cheques falsos hasta cargos descomunales, como ocurrió en un caso documentado donde delincuentes realizaron compras por $65,000 en alcohol con tarjetas robadas.

Ante sospecha, corta toda comunicación y repórtalo directamente al acreedor real.

4. Llamadas y mensajes hostigantes

La FDCPA prohíbe el acoso, amenazas, abuso y violencia verbal.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los cobradores pueden comunicarse contigo por llamadas, cartas, correos electrónicos, mensajes y redes sociales, pero con límites estrictos:

-No pueden llamarte antes de las 8:00 a.m. ni después de las 9:00 p.m.

-Deben dejar de llamarte si lo solicitas

-No pueden llamarte al trabajo si les dices que no está permitido

-No pueden contactarte más de siete veces por semana ni dentro de los siete días posteriores a una conversación previa

Si el hostigamiento continúa, envía una solicitud por escrito (preferiblemente por correo certificado) exigiendo que cesen el contacto.

Si no cumplen o ni siquiera proporcionan una dirección válida, es casi seguro que se trata de estafadores.

En ese caso, puedes presentar una denuncia ante la CFPB, la FTC o el fiscal general de tu estado.

Sigue leyendo:

–Cómo evitar fraudes al buscar empleo online

–Estafas de ‘reembolso rápido’: Lo que debes saber para protegerte

–10 cosas que jamás debes llevar en tu cartera