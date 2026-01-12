Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del Real Madrid tras salida de Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa fue elegido por la directiva del Real Madrid para asumir la dirección técnica del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso, anunciada un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona. La entidad blanca confirmó la decisión a través de un comunicado oficial.

“El Real Madrid CF informa que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, señaló el club, oficializando así el ascenso del técnico desde la estructura interna de la institución.

Arbeloa ocupaba el cargo de entrenador del Real Madrid Castilla desde junio de 2025, puesto al que llegó tras relevar a Raúl González.

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025”, explicó el club merengue en su comunicado.

Su trayectoria como técnico ha estado ligada exclusivamente a la cantera madridista, donde inició su carrera en la temporada 2020-21 al frente del Infantil A, consolidándose progresivamente como una de las figuras de confianza del club para liderar proyectos deportivos.

Sigue leyendo:

–Laporta confirma ruptura total entre FC Barcelona y Real Madrid: “Las relaciones están totalmente rotas”

–El Real Madrid despidió a Xabi Alonso

–Equipo de sexta división saca al Crystal Palace en la FA Cup