El Real Madrid despidió a Xabi Alonso

El Real Madrid anunció este lunes el despido de Xabi Alonso al frente del primer equipo tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona. En un comunicado oficial, el club explicó que la decisión fue tomada de manera consensuada entre ambas partes.

En el mensaje, la entidad blanca expresó su agradecimiento al técnico, destacando su vínculo histórico con la institución y subrayando que “Xabi Alonso siempre contará con el cariño y el reconocimiento del madridismo”, al tiempo que remarcó que el exentrenador ha representado en todo momento los valores del club y que el Real Madrid “siempre será su casa”.

“Queremos agradecer a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por su arduo trabajo y dedicación durante todo este tiempo, y desearles la mejor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas”, añadió el club.

De promesa a fracaso

El técnico vasco llegó al banquillo blanco tras un exitoso paso por el Bayer Leverkusen, donde se convirtió en uno de los técnicos más prometedores de Europa. Con el club alemán, Alonso llevó al equipo a un histórico título de Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, además de mantener una racha invicta notable en la liga germana.

Su llegada al Real Madrid fue anunciada el 25 de mayo de 2025, con la firma de un contrato hasta 2028, en sustitución de Carlo Ancelotti. Alonso regresó al club donde se consolidó como jugador entre 2009 y 2014, etapa en la que disputó 236 partidos oficiales y ganó seis títulos importantes, incluidos una Champions League, una Liga española, dos Copa del Rey y una Supercopa de España.

Durante su gestión al frente del primer equipo, Alonso mostró altibajos en el rendimiento. En la temporada 2025-26, su Real Madrid acumuló una buena cantidad de victorias en liga, con estadísticas que reflejan un buen porcentaje de triunfos en los encuentros dirigidos por él.

Sin embargo, pese a algunos buenos momentos, el equipo sufrió irregularidades en momentos clave de la temporada y no logró levantar un título importante bajo su dirección. La final de la Supercopa de España ante el Barcelona fue su última prueba, y el resultado acabó acelerando la decisión de poner fin a la relación laboral.

En términos de resultados, Xabi Alonso dirigió al Real Madrid en 34 partidos oficiales durante su etapa como entrenador, con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

