Video: ICE publica video con IA en el que aparece Santa Claus arrestando a migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicó un video hecho por inteligencia artificial en el que aparece un Santa Claus arrestando a migrantes, en medio de la campaña para que indocumentados se autodeporten.

La agencia publicó a través de la red social X un video que muestra al mítico personaje de Navidad equipado con un chaleco antibalas rojo de ICE. En la simulación, Santa realiza la detención de un migrante, procesa sus datos en una oficina federal y finalmente lo traslada hacia un avión de “ICE Air” para su deportación.

Junto a las imágenes, la agencia incluyó el siguiente mensaje oficial: “¡EVITA EL AIRE HELADO Y LA LISTA DE TRAVIESOS DE PAPÁ NOEL!”

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

Incentivos económicos y plazo para autodeportaciones

Este video refuerza lo anunciado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respecto al programa denominado “casa para las fiestas”. El gobierno ofrece actualmente un pago de $3,000 dólares a los inmigrantes en situación irregular que decidan autodeportarse antes del 31 de diciembre.

“Autodepórtate hoy con la app CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo navideño es válido hasta finales de 2025”, indicó la agencia.

Datos de deportaciones voluntarias y sus costos

Según los registros oficiales, cerca de 1.9 millones de inmigrantes han optado por la deportación voluntaria desde el inicio de la actual administración. El programa comenzó en mayo con un bono inicial de 1,000 dólares y traslados gratuitos.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que este método representa un ahorro operativo, comparando el incentivo actual frente a los $17,000 dólares que promedia el costo de un arresto, detención y deportación forzosa de un individuo.

Los interesados deben realizar el trámite a través de la aplicación oficial CBP Home para acceder al bono y al transporte sin costo hacia sus países de origen.

Con información de New York Post

