Irán: Grupo de oposición cifra en más de 3,000 los muertos en las protestas

La Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen de Teherán, cifra en más de 3,000 los muertos en las protestas que se han desarrollado en Irán desde finales de diciembre por la represión de las autoridades.

En un comunicado publicado este lunes desde su base de París, la OMPI señala que entre el 28 de diciembre y el 11 de enero se han superado los 3,000 “mártires” en 195 ciudades por todo Irán, y afirma que esos datos se basan en investigaciones con fuentes locales, hospitales, servicios forenses y familiares de las víctimas.

#11Ene #Irán

Nuevas imágenes muestran los cuerpos de más de cien manifestantes antirrégimen asesinados, pic.twitter.com/SIeK3GApxq trasladados al Centro Médico Forense Kahrizak en Teherán el 8 de enero. Esto demuestra que el número de muertos en Irán es mucho mayor de lo que se… — Reporte Ya (@ReporteYa) January 11, 2026

Sobre todo, denuncia que el régimen haya atribuido “falsamente” la responsabilidad de los muertos que ha mostrado en la televisión estatal a manifestantes y opositores.

La líder de este grupo, Maryam Rajavi, afirmó que “este grave crimen de lesa humanidad no quedará impune” y que los autores y los responsables “responderán ante la Justicia en el Irán democrático del futuro”.

🇮🇷 | AHORA — Así se encuentra en estos momentos el centro de Teherán, Irán. 10 pm.



Los iraníes están otra vez en las calles de forma masiva, a pesar de los miles de asesinatos de las últimas horas.



Ya son 15 días consecutivos. Histórico.pic.twitter.com/TALb84YkJA — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 11, 2026

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

