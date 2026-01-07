2 jugadores de Lotería de Nueva Jersey ganan $200,000 cada uno con raspadito

El cierre del año trajo buenas noticias para dos residentes de Nueva Jersey, quienes comenzaron 2026 con un golpe de suerte gracias a un popular juego de lotería de raspadito que repartió premios de seis cifras en distintos puntos del estado.

Premios mayores reparten fortuna en varias ciudades

Funcionarios de la Lotería de Nueva Jersey informaron los resultados correspondientes a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, confirmando que dos jugadores obtuvieron el premio máximo de $200,000 cada uno al comprar boletos del juego ‘Merry Money Tree’.

El primer boleto ganador de esta ronda fue adquirido el 29 de diciembre en una tienda Wawa ubicada sobre la cale Shore Road, en Somers Point, dentro del condado de Atlantic.



El segundo boleto con el mismo premio fue vendido el 30 de diciembre en un 7-Eleven localizado en la calle Monmouth Road, en Oakhurst, correspondiente al condado de Monmouth.

Un juego que agotó sus premios principales

‘Merry Money Tree’, lanzado al público en octubre, ofrecía tres premios principales de $200,000, con boletos disponibles al precio de $5.



De acuerdo con autoridades de la lotería, los tres premios mayores ya fueron reclamados.

El primer premio de $200,000 del juego se había vendido anteriormente el 5 de diciembre en Mike’s Deli, situado en Oakhill Road, en Red Bank, lo que marcó el inicio de la distribución de los grandes premios antes de los dos últimos ganadores confirmados esta semana.

Con la entrega de estos últimos boletos ganadores, la edición actual de ‘Merry Money Tree’ cierra oficialmente su lista de premios máximos, consolidándose como uno de los raspaditos más exitosos del año en el estado.

Sigue leyendo:

–Conoce qué día de la semana no debes comprar boletos de lotería

– Ganadora de lotería rechaza premio de $1 millón y elige recibir $1,000 a la semana de por vida

– Olvidó un boleto de Powerball en su billetera y descubrió meses después que había ganado $50 mil

– Ganador del Powerball de $1,800 millones en Arkansas podrá mantener su identidad en secreto mientras decide cuándo cobrar

– Ganó el Powerball a los 21 años y evitó la ruina: la historia del joven millonario que supo proteger su fortuna

– Premio mayor del Powerball: qué es la “fiebre de la lotería” y qué riesgos implica