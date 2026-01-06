Conoce qué día de la semana no debes comprar boletos de lotería

Cada año, los estadounidenses gastan miles de millones de dólares en la lotería. Aunque para muchos es solo una forma de entretenimiento, otros buscan patrones, supersticiones y ‘días de la suerte’ con la esperanza de mejorar sus probabilidades de ganar.

Sin embargo, los datos muestran que elegir el día equivocado -o creer que existe uno correcto- puede ser una ilusión peligrosa.

El mito de los ‘días de la suerte’

Muchos jugadores están convencidos de que ciertos días aumentan las posibilidades de ganar: viernes por la noche, el día de pago, fechas con números ‘especiales’ o incluso su cumpleaños.

La plataforma Jackpocket, especializada en venta de boletos, señala que una gran parte de los jugadores cree que comprar en determinado día u hora influye en la suerte, cuando en realidad el momento de compra no modifica las probabilidades.

Debido a que los sorteos funcionan bajo principios matemáticos de aleatoriedad pura, comprar un martes no es estadísticamente mejor que hacerlo un sábado.

¿Cuál es el peor día según los datos históricos?

Aunque cada boleto tiene exactamente las mismas probabilidades, analistas han examinado los sorteos pasados y encontrado curiosidades.

Un estudio de The Action Network detectó que:

–Powerball ha registrado más jackpots ganados los miércoles.

-Mega Millions concentra más premios grandes los viernes.

Por su parte, el medio OnFocus documentó que:

-Powerball ha tenido 126 jackpots los miércoles.

-Mega Millions ha tenido 119 jackpots los viernes.

-Los lunes aparecen como el día con menor frecuencia histórica de jackpots.

Con base en estos registros, podría decirse que el lunes es el peor día si se observa únicamente la cantidad de premios mayores otorgados.



Sin embargo, esto no cambia las probabilidades individuales: cada boleto mantiene las mismas opciones sin importar el día.

Por qué existen estos patrones… y por qué no importan

Las diferencias entre días no se deben a la ‘suerte’, sino a factores prácticos:

1. Calendario de sorteos

Juegos como Powerball solo sortean ciertos días (lunes, miércoles y sábado), lo que influye en la distribución de ganadores.

2. Volumen de ventas

Cuando los jackpots crecen, más personas compran boletos, aumentando la probabilidad de que alguien gane en esos sorteos específicos.

3. Variación estadística natural

Con millones de boletos y miles de sorteos, es normal que algunos días acumulen más ganadores simplemente por azar.

Jackpocket lo resume de forma clara: “Dado que la lotería depende completamente del azar, cada boleto tiene la misma probabilidad de ganar, sin importar el día en que se compre.”

Consejos inteligentes para jugadores

Ya que el día no influye realmente, los expertos recomiendan:

–Tratar la lotería como entretenimiento, no como inversión.

-Fijar un presupuesto y no perseguir pérdidas.

-Evitar la falacia del jugador: pensar que ‘ya toca ganar’ por haber perdido antes.

-Considerar mejores usos para ese dinero: ahorro, fondo de emergencia, inversión o pago de deudas.

-Comprar en grupo solo por diversión, sabiendo que el premio se divide y las probabilidades no mejoran.

