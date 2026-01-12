Líder ayatolá iraní y Trump intercambian amenazas mientras aumentan muertes en las protestas

Las intensas protestas antigubernamentales en Irán han provocado un intercambio de palabras entre el presidente Donald Trump y el líder ayatolá Ali Khamenei, quien advirtió sobre el colapso del gobierno estadounidense, mientras que el republicano afirmó que Teherán pidió un proceso de negociación.

Khamenei utilizó sus canales oficiales para responder a las recientes declaraciones de la Casa Blanca. A través de un mensaje en la plataforma X, comparó la figura del presidente Trump con líderes históricos derrocados.

“Esa figura paterna que se sienta allí con arrogancia y orgullo, juzgando al mundo entero, también debería saber que, por lo general, los tiranos y opresores del mundo, como el Faraón, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza y otros como ellos, cuando estaban en la cima de su orgullo, fueron derrocados”, apuntó Khamenei, quien concluyó afirmando que “Este (Trump) también será derrocado”.

Trump afirma que Irán está “cansado” de ser atacado por EE.UU.

Por su parte, el presidente Donald Trump declaró ante periodistas a bordo del Air Force One que el gobierno iraní está “cansado” de ser atacado por Estados Unidos, y que, en consecuencia, los contactaron el pasado sábado, informó ABC News.

“Irán llamó ayer para negociar. Los líderes de Irán llamaron ayer. Quieren negociar. Creo que están cansados ​​de que Estados Unidos los ataque”, respondió Trump.

Asimismo, señaló que se está programada una reunión, aunque no descartó el uso de la fuerza militar debido a la represión de las protestas internas. El mandatario afirmó que “tomaremos una decisión” tras mencionar que el ejército tiene “fuertes opciones” a su disposición.

Balance de las protestas en Irán

Las manifestaciones, que iniciaron por el alza de la inflación y la caída del rial, se han extendido a 186 ciudades y a las 31 provincias del país. De acuerdo con datos compilados por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), el número de fallecidos aumentó a 544 personas hasta el domingo.

La organización también reporta que al menos 10.681 personas han sido arrestadas en 585 puntos del país. El presidente estadounidense recibirá una reunión informativa el martes para revisar las posibles respuestas de su administración ante la situación en Irán.

Sigue leyendo:

– ONG eleva a 192 los fallecidos durante las protestas en Irán

– Irán advierte a EE.UU. e Israel que serán “objetivos legítimos” en caso de ataque al país

– Netanyahu vaticina que Irán volverá a ser un “aliado leal” de Israel si cae el gobierno ayatolá