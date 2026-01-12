Miles de enfermeras se declaran en huelga en varios hospitales importantes de Nueva York

Al menos 15,000 enfermeras de tres sistemas hospitalarios de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga este lunes luego de que las negociaciones del fin de semana no llegaran a un avance en sus disputas contractuales.

El paro se estaba llevando a cabo en el Hospital Mount Sinaí y dos de sus campus asociados, con líneas de piquete formándose. Los otros centros de salud afectados son New York-Presbyterian y el Centro Médico Montefiore en El Bronx.

De acuerdo con la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, aproximadamente 15,000 enfermeras participan en la huelga.

El paro, que sucede en el marco de la temporada de gripe severa, podría obligar a los hospitales a transferir pacientes, cancelar intervenciones quirúrgicas o desviar ambulancias. Además, podría poner presión sobre los hospitales de la ciudad que no están involucrados en la disputa contractual, ya que los pacientes evitan los centros de salud afectados por la huelga.

Los hospitales implicados han estado contratando enfermeras temporales para tratar de cubrir la brecha laboral en medio del paro, y expresaron en un comunicado durante las negociaciones que harían “lo que sea necesario para minimizar las interrupciones”. El Hospital Montefiore indicó en un mensaje asegurando a los pacientes que las citas se mantendrían.

El paro ocurre en numerosos hospitales simultáneamente, pero cada centro médico está negociando con el sindicato de forma independiente. Varios otros hospitales de la Gran Manzana y en sus suburbios llegaron a acuerdos en los últimos días para evitar la posible huelga de cada uno de ellos.

Las demandas de las enfermeras varían según cada hospital, pero entre los principales problemas se incluyen los niveles de personal y la seguridad en el sitio de trabajo. El sindicato en cuestión afirma que los hospitales han dado a las enfermeras cargas de trabajo inasumibles, informo WFMZ.

Asimismo, las enfermeras quieren mejores medidas de seguridad en el trabajo, citando incidentes como uno ocurrido la semana pasada, cuando un hombre con un objeto punzante se atrincheró en una habitación de hospital en Brooklyn y posteriormente fue abatido por la policía.

Además, el sindicato quiere límites en el uso de la inteligencia artificial por parte de los hospitales.

En este sentido, los hospitales sin fines de lucro vinculados en las negociaciones afirman que han estado trabajando para mejorar los niveles de personal, pero aseguran que las demandas del sindicato general son demasiado costosas para llevarlas a cabo.

Las enfermeras votaron para autorizar la huelga en diciembre de 2025.

Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habían manifestado su preocupación por la posibilidad del paro. Mientras que se acercaba el plazo de la huelga, Mamdani hizo un llamado a ambas partes a seguir negociando y alcanzar un acuerdo que “honre a nuestras enfermeras y mantenga nuestros hospitales abiertos”.

“Nuestras enfermeras mantuvieron viva a esta ciudad en sus momentos más difíciles. Su valor no es negociable”, dijo el alcalde.

La última gran huelga de enfermeras en la ciudad fue en 2023. Ese paro, en Mount Sinai y Montefiore, fue breve y duró tres días, resultando en un acuerdo que incrementó el salario un 19% en tres años en los mencionados hospitales.

Asimismo, llevó a mejoras prometidas en el personal, aunque el sindicato y los hospitales ahora discrepan sobre cuánto progreso se ha logrado, o si los hospitales están retrocediendo en las garantías de personal.

