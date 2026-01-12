Minnesota demanda al gobierno federal para frenar despliegue de agentes de inmigración

Las autoridades de Minnesota, junto con los alcaldes de Minneapolis y St. Paul, presentaron el lunes una demanda contra el gobierno de Donald Trump para frenar lo que describen como un despliegue excesivo de agentes de inmigración en el estado.

La demanda fue anunciada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien sostuvo que la actuación del gobierno federal constituye una violación constitucional y legal.

“Alegamos que el ataque evidente a Minnesota por nuestra diversidad, nuestra democracia y nuestras diferencias de opinión con el gobierno federal es una violación de la Constitución y de la ley federal”, afirmó.

El fiscal general calificó el operativo como una “invasión federal de las Ciudades Gemelas” y aseguró que la presencia masiva de agentes debe detenerse. “Esto tiene que parar”, dijo al referirse al despliegue en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota e incluye como demandados a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, así como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Lo que dice la demanda

Según el texto de la demanda, la operación —que las autoridades federales han denominado Operation Metro Surge y que incluye a más de 2,000 oficiales— viola la Constitución y el derecho federal por ser arbitraria y carecer de un propósito legítimo en otros estados.

También argumentan que la presencia masiva de agentes está generando daños inmediatos a la seguridad pública, las libertades civiles y las funciones de los gobiernos locales.

Los funcionarios estatales sostienen que los agentes federales han realizado arrestos y operan en escuelas, hospitales y otros lugares sensibles sin las restricciones que, según ellos, deberían aplicar.

Añaden que la medida también ha obligado a desviar recursos de la policía local, provocado cierres temporales de negocios y generado temor en la comunidad.

La acción judicial se produce un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara que cientos de oficiales federales adicionales se dirigirían a Minnesota, en medio de protestas por la muerte de Renee Nicole Good, quien falleció tras recibir disparos de un agente de ICE.

Noem señaló que la operación federal en el estado no se limita a investigar posibles violaciones a la ley migratoria, sino que también busca actuar contra manifestantes vinculados a las protestas contra ICE.

