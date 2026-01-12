Neoyorquinos votarán en 2026 para elegir a nuevos senadores, asambleístas estatales y congresistas

En el 2025 los neoyorquinos de la Gran Manzana salieron a votar masivamente en los comicios municipales, donde se eligió a Zohran Mamdani como el nuevo alcalde que manejará las riendas de la Ciudad hasta el 1 de enero del 2030, y se renovó el Concejo Municipal. Y este 2026 también brillará por ser un año electoral bastante movido a nivel estatal.

Los casi 12 millones y medio de votantes activos que están registrados en todos los rincones del estado: 47% demócratas, 22% republicanos, casi 5% independientes o de otros partidos y el resto sin filiación política, podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones primarias, pautadas para el 23 de junio y las generales, el 3 de noviembre.

Además del puesto de Gobernador, donde Kathy Hochul busca su reelección, con amplio favoritismo en las encuestas, están en juego buena parte de las 150 curules de la Asamblea estatal, 63 del Senado y varias de las 26 curules de Nueva York al Congreso federal, donde un ramillete de políticos latinos están dando la pelea.

Y aunque en opinión del analista político Carlos Vargas, “todavía es muy prematuro” vaticinar lo que ocurrirá en las distintas contiendas que se adelantarán en 2026, ya que no todos los candidatos interesados han lanzado sus campañas de manera oficial, desde ya hay varios duelos que aparecen en el mapa electoral como batallas interesantes para seguir de cerca. Varias de ellas tienen protagonistas hispanos.

A nivel estatal, sin duda alguna una de las elecciones que más atención ha captado es la que tendrá lugar en el Distrito 13 de Queens por la silla del Senado estatal, que actualmente ostenta la senadora demócrata Jessica Ramos. Su antigua compañera de lucha política y de partido, la actual asambleísta Jessica González-Rojas busca desbancarla.

Aunque las dos líderes de vecindarios como Jackson Heights, East Elmhurst y Corona comparten visiones políticas y tienen sello progresista, el giro que Ramos dio hacia el exgobernador Andrew Cuomo en la batalla por la Alcaldía de Nueva York, considerado por muchos electores y políticos como un acto no coherente con sus principios políticos, podría pasarle factura. Sin embargo ver a dos candidatas latinas dando la pelea muestra mayor poderío hispano en el ruedo político.

“El que estemos viendo contiendas como esas, donde dos candidatos latinos se enfrentan por una silla, no deja de ser positivo como referencia para el electorado latino, pues muestra que cada vez hay más opciones de candidatos hispanos que pueden postularse a distintos puestos, y que hay variedad en las tendencias políticas”, asegura Vargas.

“Aunque Jessica Ramos y Jessica González son de tendencia izquierdista, es evidente que hay variedad entre ellas y ya veremos si el hecho de que Ramos haya perdido el beneplácito de miembros progresistas de su partido y un poquito de los electores, le pudiera salir caro”, agrega el analista.

Y en la lucha por la silla que dejará González-Rojas por el Distrito 34 a la Asamblea, quien fuera su jefe de gabinete, el político de origen colombiano Brian Romero está dando la batalla. Y al igual que en otras contiendas, los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA) jugarán un rol visible, ya que planean respaldar hasta siete candidatos a la Asamblea Estatal y dos candidatos al Congreso. En ese distrito apoyarán al organizador palestino-estadounidense Aber Kawas, sin embargo el joven latino insiste en ser la mejor opción por la historia que tiene con el distrito y quien mejor puede luchar en Albany pr la agenda que busa promover el próximo alcalde de NYC.

“Creo que soy el mejor candidato en este momento para llevar a cabo la agenda de Zohran Mamdani, ya sea en lo que respecta a la atención infantil universal, la financiación completa del MTA o la lucha contra la inseguridad alimentaria, algo que he estado haciendo durante varios años”, asegura Romero, quien no recibió el respaldo de la DSA. “He luchado por estas causas y he tenido éxito”.

Otra de las contiendas que tiene la atención bien puesta es la del Distrito 36 a la Asamblea, que dejará Zohran Mamdani para asumir la Alcaldía. Allí la candidata del DSA, Diana Moreno, de origen ecuatoriano y quien se desempeñó como subdirectora de New Immigrant Community Empowerment y directora de comunicaciones de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, se enfrentará por la curul con la organizadora musulmana Rana Abdelhamid y Mary Jobaida, quien anteriormente se postuló para la Asamblea.

Los neoyorquinos saldrán a votar este 2026, varios incluso en elecciones especiales entre enero y febrero para llenar curules que quedan vacías. Foto Edwin Martínez

En el Distrito 38 de la Asamblea, el candidato de DSA, David Orkin, abogado y aliado de la organización Make the Road New York, se postula para desbancar a la titular: Jenifer Rajkumar, considerada como demócrata moderada y crítica de la izquierda progresista.

En el Distrito 54 de la Asamblea, el aspirante de la DSA Christian Celeste Tate enfrentará al titular Erik Dilan. Por el Distrito 56, el candidato del DSA, Eon Huntley busca bajar del cargo a la titular Stefani Zinerman, y por el Distrito 70, el candidato de la DSA, Conrad Blackburn, abogado de The Bronx Defenders, aspira desbancar al titular Jordan Wright.

Asimismo, en el Distrito 75, el latino Danny Valdes, del DSA, se enfrentará por el cargo del actual asambleísta Tony Simone, quien podría dejar la curul para postularse al Senado estatal.

Otros candidatos titulares actuales en sus cargos, varios hispanos, que están siendo respaldados por el DSA en busca de su reelección, son los senadores estatales Julia Salazar, Kristen Gonzalez y Jabari Brisport, y las asambleístas Emily Gallagher, Phara Souffrant Forrest y Marcela Mitaynes.

Además de las elecciones primarias y generales para decidir quiénes se quedarán con las curules de la nueva Legislatura estatal a partir de enero del 2027 el calendario electoral del estado de Nueva York también incluirá este 2026 un par de contiendas especiales para llenar vacantes que los titulares dejarán ya que asumirán desde el 1 de enero nuevos cargos públicos.

Además del Distrito 36, de Astoria, Queens que dejará Mamdani, está el Distrito 47, donde el actual senador estatal Brad Hoylman-Sigal tendrá que despedirse de su puesto como legislador para asumir el cargo de Presidente del condado de Manhattan que ganó en los comicios del 2025.

Y aunque la gran pregunta es quién asumirá esa curul en las elecciones especiales a las que la gobernadora Hochul deberá ponerle alguna fecha entre enero y febrero próximos, los nombres que suenan para la contienda son los de Linda Rosenthal, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York por el Upper West Side, y Tony Simone, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York por Chelsea, pero ninguno ha oficializado su aspiración.

Por la curul del Distrito 74 de la Asamblea que deja el asambleísta Harvey Epstein, quien renunció y ganó una silla en el Concejo Municipal, el excandidato a la Presidencia de Manhattan y exconcejal Keith Powers cuenta ya con la nominación demócrata para las elecciones especiales en Manhattan, por lo que su triunfo luce casi asegurado.

Y sobre el panorama electoral 2026, la Junta Electoral del Estado de Nueva York advierte a quienes deseen participar que sigan de cerca las fechas del calendario electoral y que quienes no están registrados todavía en el padrón electoral, lo hagan a tiempo.

“Los neoyorquinos deben registrarse para votar antes de ciertas fechas límite para poder votar en las elecciones primarias y generales. También hay plazos para realizar cambios en su registro, como cambios de dirección o afiliación partidista”, aseguró el organismo electoral.

“Puede usar el portal de registro en línea o el formulario de registro de votantes para cambiar su nombre o dirección. Los avisos de cambio de dirección de votantes registrados que la junta electoral del condado reciba al menos 15 días antes de una elección especial, primaria o general deben procesarse e ingresarse en los registros a tiempo para dicha elección”, recalcó la Junta Electoral. “También puede usar el portal de registro en línea o el formulario de registro de votantes para cambiar su afiliación partidista de un partido a otro o para afiliarse a un partido por primera vez”.

Datos sobre elecciones estatales de NY

Habrá varias elecciones especiales entre enero y febrero para llenar curules que titulares dejarán para asumir varios cargos como el del Distrito 36 de Mamdani

23 de junio son las elecciones primarias estatales

3 de noviembre son las elecciones estatales generales

150 curules de la Asamblea estarán en juego

63 sillas de la Asamblea estarán sometidas a votación

26 curules del Congreso que pertenecen a NY están listas para someterse a votación

12,500.000 casi de votantes están registrados en todo el Estado para sufragar

47% de los votantes del estado son demócratas, pero están divididos entre progresistas y moderados

22% de los votantes del estado de NY son republicanos

Los cargos de Contralor estatal, Fiscal General y Vicegobernador del estado también pudieran ser sometidos a votación pero hasta ahora no hay candidatos registrados que reten a los actuales titulares

Por el cargo de Gobernador compiten la actual mandataria, Kathy Hochul, contra el ex vicegobernador Antonio Delgado y el ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman

13 de junio es la fecha máxima para registrarse para votar para las primarias

24 de octubre es el plazo máximo para registrarse para poder votar en las elecciones generales

Contiendas por curules de NY en el Congreso que captan la atención

Distrito 3 : El actual congresista titular Tom Suozzi será retado por el republicano Gregory Hach

: El actual congresista titular Tom Suozzi será retado por el republicano Gregory Hach Distrito 7: Tras el anuncio de la congresista latina demócrata Nydia Velazquez de no buscar su reelección, un sonajero de aspirantes, varios latinos, buscan ocupar su cargo, entre ellos el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, y los también demócratas Steven Carbajal, Sydney Martínez, Edwin Osorio y Paperboy Prince

Tras el anuncio de la congresista latina demócrata Nydia Velazquez de no buscar su reelección, un sonajero de aspirantes, varios latinos, buscan ocupar su cargo, entre ellos el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, y los también demócratas Steven Carbajal, Sydney Martínez, Edwin Osorio y Paperboy Prince Distrito 10 : El titular demócrata Daniel Goldman está siendo retado por sus colegas de partido Evan Hutchison, el ex contralor municipal Brad Lander y Savail Majid

: El titular demócrata Daniel Goldman está siendo retado por sus colegas de partido Evan Hutchison, el ex contralor municipal Brad Lander y Savail Majid Distrito 11 : La republicana de Staten island Nicole Malliotakis será retada por el demócrata Troy McGhie

: La republicana de Staten island Nicole Malliotakis será retada por el demócrata Troy McGhie Distrito 13 : el actual congresista demócrata latino Adriano Espaillat está siendo retado por varios hispanos demócratas como Jaliel Amador, Darializa Avila Chevalier, Theo Chino-Tavarez, Megan Rodriguez, Oscar Romero, y James Felton Keith y Matt Miller

: el actual congresista demócrata latino Adriano Espaillat está siendo retado por varios hispanos demócratas como Jaliel Amador, Darializa Avila Chevalier, Theo Chino-Tavarez, Megan Rodriguez, Oscar Romero, y James Felton Keith y Matt Miller Distrito 14 : la actual congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez está siendo retada por los republicanos Aurelio Arcabascio, Tina Forte, Diamant Hysenaj y el político de origen hondureño Ariel Rivera-Diaz

: la actual congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez está siendo retada por los republicanos Aurelio Arcabascio, Tina Forte, Diamant Hysenaj y el político de origen hondureño Ariel Rivera-Diaz Distrito 15: el actual congresista latino Ritchie Torres está siendo retado por los demócratas Amanda Séptimo, Michael Blake, Jon LaTona, Dalourny Nemorin, Jose Vega y el independiente Andre Easton

el actual congresista latino Ritchie Torres está siendo retado por los demócratas Amanda Séptimo, Michael Blake, Jon LaTona, Dalourny Nemorin, Jose Vega y el independiente Andre Easton Distrito 21: la actual congresista republicana y candidata a Gobernadora Elise Stefanik está siendo retada por su copartidario Robert Smullen y los demócratas Stuart Amoriell, Paula Collins, Blake Gendebien, Maylon Haller, Andrew Henson y Dylan Hewitt

