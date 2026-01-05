Hombre es acusado de causar daños en la casa de Vance en Ohio, informa el Servicio Secreto

Autoridades federales y locales mantienen bajo custodia a un hombre tras un incidente registrado en la vivienda particular del vicepresidente JD Vance. El suceso, ocurrido en la madrugada de este lunes, provocó daños materiales visibles en la estructura del inmueble.

Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado por presuntamente causar destrozos en el exterior de la residencia, informó CNN. Según las imágenes captadas por medios locales y los reportes oficiales, el ataque resultó en la rotura de varias ventanas de la casa.

En tal sentido, el Servicio Secreto confirmó que la familia Vance no se encontraba en el estado de Ohio cuando ocurrieron los hechos. Un funcionario de la Casa Blanca añadió que el vicepresidente y sus familiares ya habían salido de la ciudad antes del evento.

Procedimientos judiciales y seguridad

Por su parte, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dio detalles sobre las acciones legales en curso: “El Servicio Secreto de Estados Unidos está coordinando con el Departamento de Policía de Cincinnati y la Fiscalía de Estados Unidos mientras se revisan las decisiones de acusación”.

De acuerdo con las declaraciones de un agente federal a CNN, la investigación principal está centrada en determinar si el individuo tenía como objetivo específico al vicepresidente o a su familia. Hasta el momento, los investigadores no creen que el sospechoso haya logrado ingresar al interior de la vivienda.

Cooperación institucional

El caso está siendo manejado de forma conjunta por múltiples agencias de seguridad para esclarecer los motivos del ataque.

El Servicio Secreto recalcó que el sujeto fue detenido inmediatamente por agentes de seguridad por causar daños a la propiedad, incluyendo los impactos en los ventanales externos de la residencia personal vinculada a Vance.

Las autoridades continúan analizando las pruebas y revisando los cargos que se le imputarán al detenido en las próximas horas ante la Fiscalía de los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– Trump: “Estamos al mando” en Venezuela y Delcy Rodríguez “está cooperando”

– Rubio afirma que con Delcy Rodríguez “se puede trabajar mejor” que con Maduro

– EE.UU. levanta restricciones de vuelo en el Caribe tras operación militar en Venezuela