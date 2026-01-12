Trump respalda idea de Marco Rubio como presidente de Cuba: “¡Suena bien para mí!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo que le “parece bien” la idea de que su secretario de Estado, Marco Rubio, llegue a ser mandatario de Cuba, y advirtió al régimen cubano sobre la suspensión de todo apoyo económico y energético proveniente de Venezuela.

A través de su red social Truth Social, Trump compartió una publicación de otro usuario que planteaba que Rubio podría asumir la presidencia de la isla y comentó: “¡Suena bien para mí!”.

Poco después, el mandatario agregó que Cuba ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y al petróleo venezolanos a cambio de brindar “servicios de seguridad” para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“No habrá más petróleo o dinero yendo a Cuba—cero. Fuertemente les sugiero que hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump, sin aclarar el tipo de acuerdo al que se refería.

El presidente estadounidense ha señalado que, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, donde fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para ser trasladados a Nueva York y enfrentar acusaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo, Rubio estaría entre las personas “a cargo” del país sudamericano.

La prensa estadounidense ha descrito a Rubio como “virrey de Venezuela”, además de sus roles como secretario de Estado, Consejero de Seguridad Nacional y exdirector de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, recordó la agencia de noticias EFE.

Hijo de inmigrantes cubanos, Marco Rubio ha sido uno de los principales impulsores de las políticas de Washington contra Venezuela y Cuba, y su influencia se ha intensificado tras la operación denominada Resolución Absoluta, que depuso Maduro y que provocó la muerte de 56 militares, incluidos 32 cubanos.

