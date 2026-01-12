Wendy Guevara muestra los resultados de su operación: ‘Tengo la autoestima muy alta’

La creadora mexicana de contenido Wendy Guevara habló de la operación a la que se sometió para definir su figura, como parte de una búsqueda para mejorar su imagen.

Luego de varias semanas de recuperación, la ganadora de La Casa de los Famosos México contó algunos detalles de cómo avanza en este proceso. “Ya mejorcita, siempre me ponen que ‘Wendy no quedó’, pero yo muy dentro de mí, sí quedé. Yo tengo la autoestima muy alta”.

Los resultados de la operación de Wendy Guevara

La youtuber comentó que hay quienes la han criticado por estas cirugías, pero entiende que eso es algo normal y por eso trata de no darle tanta importancia.

En el programa de entretenimiento mostraron cómo han cambiado las medidas de Wendy Guevara, demostrando que su paso por el quirófano le dio los resultados que esperaba.

Luego de que mostraran el material, varios conductores del show matutino de Televisa reaccionaron con mensajes positivos para la influencer, quien consideran que luce muy bien.

“Hermana, muy acinturada”, bromeó la presentadora Galilea Montijo. Mientras que Andrea Legarreta indicó que ahora se le ve con más cadera, dando a entender que le favorece mucho a su figura.

Legarreta también señaló que Wendy Guevara no debería frenarse por los mensajes en redes sociales, pues al final es su cuerpo y ella decide lo que quiere hacer con él.

