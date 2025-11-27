Wendy Guevara revela que habría sido maltratada por Madonna en el escenario

La influencer Wendy Guevara rompió el silencio para relatar el trato indignante que afirma haber sufrido por parte de Madonna durante su participación en uno de los shows de la artista en la Ciudad de México, en abril de 2024. La mexicana confirmó los rumores y describió una experiencia marcada por el maltrato y el abuso de poder.

Los hechos ocurrieron cuando Wendy fue invitada a formar parte de un segmento especial durante el show. Según relató Guevara en su conversación con Apio Quijano, un gesto aparentemente menor fue la primera señal de la actitud hostil. “Ella llega y me arrebata el abanico”, contó la influencer, quien se encontraba con el accesorio en ese momento.

La influencer no pasó por alto la intención detrás de esa acción, interpretándola inmediatamente como un acto de supremacía y una reafirmación de jerarquía: “Como que dijo, ‘Yo soy aquí la protagonista’”. Sin embargo, el punto más bajo de la experiencia estaba por llegar.

El momento culminante de la situación ocurrió cuando Wendy, siguiendo las instrucciones y coreografía que le habían sido indicadas previamente por el equipo de producción, se dispuso a bailar en el escenario. Fue entonces cuando Madonna, aparentemente irritada, reaccionó de forma desproporcionada y violenta. La artista, sin mediar palabra, le gritó a Wendy con una orden tajante y repetitiva: “Sit down, sit down”.

Pero la supuesta agresión no se quedó en las palabras. Ante la inmediatez del momento y la contundencia del mandato, Wendy relató el impactante ataque físico que siguió: “Así me jaló y me me jaló fuerte y me sentó“, detalló la mexicana, describiendo la acción física de Madonna. La reacción de Guevara fue de un shock absoluto, una congelación instantánea ante la vejación. “Ay, y me quedé así”, expresó.

El relato de Wendy Guevara ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, dividiendo opiniones entre sus seguidores, quienes expresan su solidaridad y condenan el comportamiento de Madonna, y aquellos que se muestran escépticos. La historia ha puesto sobre la mesa conversaciones acerca del abuso de poder en el mundo del espectáculo. Hasta el momento, ni Madonna ni su equipo han emitido ningún comentario oficial sobre las acusaciones.

