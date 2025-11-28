Wendy Guevara da detalles de las cirugías que le hicieron: ‘Estoy con dolorcitos’

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, se sometió a una operación estética con el doctor Iván Mercado. En una reciente entrevista con Venteando, la creadora de contenido contó detalles de cómo avanza su proceso de recuperación.

“Es doloroso, pero yo creo que depende de cada persona. Estoy con dolorcitos, pero están viniendo a darme masajes y me están haciendo drenajes”, afirmó.

En el show de entretenimiento, el médico encargado de la cirugía dijo que una de las intervenciones que le hicieron fue una remodelación costal (reacomodación de costillas) para feminizar más el cuerpo de la mexicana y además le pusieron grasa en los glúteos para aumentar su volumen.

La youtuber explicó que al ver el resultado notó que ahora su figura luce más estética, aunque por ahora está inflamada.

“Antes tenía las pompis de muelita y me daba mucha pena”, bromeó sobre esta parte de su cuerpo.

En la entrevista, Wendy Guevara agradeció a las personas que la han apoyado luego de esta cirugía, pues se ha sentido querida por la gente.

Acerca del video que publicó en el que se le vio llorando, afirmó que fue por el efecto de la anestesia, algo que confirmó su médico: “No es un sentimiento real, más que nada es por los efectos de la cirugía”.

Para el 2026, la influencer tiene previsto viajar a Tailandia para hacerse otra operación de feminización.

También anunció que regresará con El Tenorio Cómico con algunas presentaciones luego del éxito que obtuvieron.

La famosa adelantó que se alista para otros proyectos pero en televisión, algo que la emociona mucho, pues es una nueva oportunidad para seguir sumando experiencias a su carrera artística.

En la entrevista, también confirmó que está saliendo con alguien, pero que por ahora no quiere hacerlo público, pues cree que es lo más sano. “Nada más es un rato, no sabemos qué vaya a pasar. Por el momento, me quiero recuperar”, dijo.

