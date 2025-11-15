Wendy Guevara habla sobre su nueva cirugía y el compromiso con su salud

Wendy Guevara mencionó que ya se encuentra preparada para someterse a una nueva operación estética y, entre las cirugías que le realizarán, está una liposucción. La influencer añadió que, desde hace algunas semanas, decidió cambiar su estilo de vida, dado que considera que es lo más recomendable para que las cosas en el quirófano salgan en perfecto estado. Explicó que dejó las fiestas para asegurarse de que todo irá como se debe.

“Yo creo que mi ritmo de vida, que estoy en el aeropuerto, que me voy a Ciudad de México, que regreso, también me ayuda muchísimo a caminar. Pero ahorita si estoy dejando el alcohol y las fiestas para hacer esto de la cirugía, porque luego uno le echa la culpa a los doctores, pero también hay que poner de nuestra parte. Ayer ya me hice mis análisis, todo salió súper bien y esperemos que todo salga muy bien”, reseñó el Milenio.

La mexicana asistió a un evento de Fashion Tour Monterrey, donde explicó que siempre buscaba tener cercanía con las personas que van hasta el sitio en el que se encuentra, dado que valora y respeta lo que dejan de hacer para conocerla: “Yo me debo al público y me debo a la gente que me sigue. Aunque no compren el ticket o el producto, salgo y me tomo fotos con ellos, porque vienen desde muy lejos. Su tiempo vale muchísimo“.

Una nueva temporada del Tenorio Cómico podrá ser disfrutada el 17 de diciembre, y tras las duras críticas que ha recibido por darse a conocer que incursionará en el mundo del teatro, aprovechó para aclarar ciertas dudas, dado que además, en otras oportunidades, ese papel fue interpretado por Ninel Conde y también Maribel Guardia.

“Esta Doña Inés viene muy distinta, porque viene con sorpresa. El Tenorio Cómico es para que la gente se ría, se olvide de sus cosas, de sus penas, de sus problemas… que si debe la luz o el agua, no se preocupe, se le va a olvidar en el teatro“, dijo.

A través de las redes sociales se ha mencionado en diversas ocasiones que ella y Poncho de Nigris tendrían una mala amistad, pero esta vez explicó lo que realmente ocurre entre ellos: “Poncho es como mi hermano, lo quiero muchísimo. Entre nosotros hay bromas, pero nada más. Es parte de la confianza y de la amistad”.

