Wendy Guevara fue invitada para estar en la casita de Bad Bunny en México 

La creadora de contenido Wendy Guevara reveló que la invitaron para estar en la famosa casita que Bad Bunny usa en su gira mundial y que tiene una serie de presentaciones desde la semana pasada y hasta el 21 de diciembre en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Recientemente, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos afirmó que podrían verla en la réplica de un hogar puertorriqueño.

“Hermanas, estamos viendo las fechas para La Casita, porque ayer estaba en León, pero voy dos días a la Ciudad de México. Yo no iba a decir nada, pero ya salió”, comentó.

En la casita de Bad Bunny se ha visto a algunas figuras del entretenimiento mexicano como Galilea Montijo, Karol Sevilla, Diego Boneta, Manelyk González, entre otros.

La participación de Wendy sin duda no pasará desapercibida, debido a que es toda una celebridad de internet y televisión y muchos estarán atentos a lo que pueda hacer para disfrutar del show del Conejo Malo.

La gira de Bad Bunny en México

Luego de una exitosa residencia en Puerto Rico, el artista se ha presentado en la República Dominicana y México, en donde incluyó numerosas fechas para que más fanáticos puedan disfrutar de su música.

En los shows, el intérprete de ‘Perfumito Nuevo’ se ha mostrado feliz de compartir con el público mexicano y ha asegurado que despedirá al 2025 en ese país. “Hay que cerrar el año aquí, sé que no van a decepcionarme“.

Además, ha hablado de cómo lo han hecho sentir como si fuera de esa tierra: “Aún siendo turista, aquí me hacen sentir como en casa. Gracias por eso”.

