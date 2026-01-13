Arrestan a ex asesor de Eric Adams por sobornos y fraude en alcaldía de Nueva York: acusación federal

Anthony Herbert, ex asesor del entonces alcalde de NYC Eric Adams, fue acusado de soborno a nivel federal en relación con alegaciones de que ayudó a manipular contratos con dos empresas diferentes que buscaban hacer negocios con la ciudad.

Herbert, quien trabajaba en la Unidad de Asuntos Comunitarios de la alcaldía, ha sido acusado de ayudar a una empresa de seguridad a obtener un contrato con la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), informó NBC News.

Además, es sospechoso de haber ayudado a una funeraria a conseguir un contrato con la ciudad para brindar servicios a personas de bajos recursos. A cambio recibió miles de dólares en sobornos, según el Departamento de Investigación de la ciudad y la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los fiscales federales también alegan que Herbert defraudó el Programa Federal de Protección de Nóminas durante la pandemia de COVID-19, supuestamente creando una empresa ficticia de productos de panadería para obtener indebidamente $20,000 dólares en ayudas. Los cargos por fraude forman parte de la acusación formal, que alega que los supuestos delitos de Herbert tuvieron lugar entre 2022 y 2025.

Herbert fue despedido en septiembre tras publicar comentarios críticos sobre el activista de derecha Charlie Kirk, un día después del tiroteo en el que perdió la vida en Utah, recordó The City. Según la entonces portavoz del Ayuntamiento, Kayla Mamelak Altus, Herbert estaba de baja de su puesto de enlace comunitario, con un salario de $105,000 dólares anuales, cuando fue despedido y señaló que no dependía directamente de Adams.

“Según la acusación, en un momento en que Anthony Herbert se desempeñaba como enlace del Ayuntamiento con los residentes de las viviendas públicas de la ciudad, participó en descarados esquemas de soborno para enriquecerse”, declaró hoy el fiscal federal del Distrito Sur, Jay Clayton, en un comunicado.

Agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) afirmaron que, mientras trabajaba como funcionario público, los delitos de Herbert constituían una “actividad paralela de soborno y fraude”. El director del IRS-CI de Nueva York, Harry Chavis Jr., declaró que el funcionario “se aprovechó de su cargo para enriquecerse ofreciendo ventajas injustas a ciertas empresas”.

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal en la historia moderna. Tanto él como Donald Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron entonces que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

En abril de 2025, tres meses después de regresar a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia (DOJ) de Trump le otorgó un perdón otorgado a Adams, pero el alcalde y su entorno siguieron bajo la sombra de escándalos de renuncias y acusaciones.

Hoy Herbert se suma a otros miembros de la antigua administración del alcalde Adams que enfrentan cuestionamientos sobre su gestión, incluyendo:

-Ingrid Lewis Martin: acusada en agosto de soborno y lavado de dinero a nivel estatal. Se declaró “no culpable.”

-Jesse Hamilton, ex senador estatal de Nueva York y amigo de vieja data de Adams, renunció en agosto a su puesto en el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) tras ser acusado de recibir sobornos.

–Winnie Greco, ex directora de asuntos asiáticos, vio su casa registrada por el FBI en febrero de 2024. No se han presentado cargos.

–Phil Banks, ex vicealcalde de seguridad pública, y su hermano David Banks, ex canciller escolar, fueron interrogados sobre una empresa de consultoría creada por su otro hermano Terence. No se han presentado cargos contra ellos.

-El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Edward Cabán, renunció en septiembre de 2024 en medio de una investigación federal del FBI. Su hermano dirigía un negocio de seguridad para discotecas y también fue interrogado. No se han presentado cargos contra ellos.

-Tracey Collins, allegada sentimental de Adams, renunció como funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad en noviembre de 2024, en medio de acusaciones de que nunca trabajaba.

En septiembre de 2025 Adams –ex NYPD y ex presidente del condado Brooklyn de 65 años– anunció que no buscaría la reelección y pocos días después Jasmine Ray (42), una ex novia suya que acababa de renunciar como empleada municipal, presentó un libro revelando secretos de su relación.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.