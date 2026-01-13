Casi la mitad de los estadounidenses respalda eliminar ICE, según sondeo

Un nuevo sondeo de YouGov y The Economist reveló este martes que el 46 % de los estadounidenses respalda la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de una ciudadana por disparos de agentes en Minnesota, marcando la primera vez que una encuesta registra un apoyo mayoritario a la desaparición de la agencia frente al 43 % que se opone a su eliminación.

La percepción pública sobre la seguridad también ha sufrido un revés significativo: el 47 % de los consultados afirma que la existencia de la agencia hace que el país sea “menos seguro”, superando ampliamente al 34 % que aún considera que el organismo aporta protección a los ciudadanos.

El catalizador

Este cambio en la opinión pública surge tras el fallecimiento de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, quien murió el pasado 7 de enero tras ser alcanzada por disparos de oficiales de ICE durante un operativo en Mineápolis.

Mientras la administración de Donald Trump ha defendido la actuación de los agentes calificando a Good de “terrorista interna” por un supuesto intento de arrollamiento, las autoridades locales han desmentido esa versión, asegurando que las grabaciones de video muestran a la mujer intentando alejarse antes de ser perseguida.

De acuerdo con el estudio, el sentimiento de injusticia permea a la población:

50 % de los encuestados opina que el tiroteo contra Good no estuvo justificado .

de los encuestados opina que el tiroteo contra Good . Solo un 30 % considera que la acción fue legítima.

considera que la acción fue legítima. 49 % de los ciudadanos manifiesta tener “muy poca” confianza en la institución.

Exigencia de transparencia

La encuesta también arroja luz sobre las demandas ciudadanas respecto a los métodos operativos de la agencia, que fue creada en 2003 bajo la administración de George W. Bush.

Un contundente 73 % de los estadounidenses exige que los agentes utilicen uniformes durante los arrestos, y el 56 % se opone al uso de máscaras o pasamontañas, una práctica que ha sido denunciada frecuentemente por personas detenidas.

Sin embargo, ICE se encuentra en pleno proceso de expansión; la semana pasada, el organismo anunció un crecimiento del 120 % en su fuerza operativa, alcanzando los 22,000 agentes tras la contratación de 12.000 nuevos efectivos.

Este incremento fue posible gracias a la legislación firmada por el presidente Trump el año pasado, la cual pretende convertir a ICE en la fuerza de seguridad más grande de los Estados Unidos.

El sondeo, que cuenta con un margen de error del 3,3 %, se realizó mediante entrevistas digitales a 1.602 personas entre el 9 y el 12 de enero.

Con información de EFE.

