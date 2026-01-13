Caucus Hispano respalda a Rob Menéndez para su reelección en el 8vo. distrito congresional de Nueva Jersey

Rob Menéndez, congresista demócrata por Nueva Jersey, busca la reelección este 2026 y volverá a contar con el apoyo de uno de sus partidarios más perseverantes y adinerados.

El Caucus Hispano del Congreso BOLD PAC, un grupo dedicado a escoger más demócratas hispanos en la Cámara de Representantes y a ampliar las filas del CHC, anunció este martes que respalda a Menéndez para la reelección en medio de amenazas de otro desafío primario contra el congresista.

“BOLD PAC ofrece todo su apoyo a Rob Menéndez porque no solo es un defensor indiscutible de las comunidades latinas, sino también el futuro del liderazgo latino”, manifestó Linda Sánchez, presidenta de BOLD PAC, en un comunicado.

“Reelegir a Rob es una prioridad absoluta para BOLD PAC. Es un defensor indiscutible de las comunidades latinas y ha liderado iniciativas para contrarrestar la agenda migratoria extrema de Trump. Estamos totalmente comprometidos y listos para apoyar su campaña”.

En el año 2024, Menéndez enfrentó un gran desafío en las primarias contra el entonces alcalde de Hoboken, Ravi Bhalla, y BOLD PAC fue uno de sus patrocinadores más comprometidos.

Dos grupos de inversión independientes afiliados al PAC invirtieron en conjunto más de un millón de dólares en apoyo a Menéndez y criticar fuertemente a Bhalla, lo que contribuyó a inclinar la balanza financiera a su favor; pese a la sustancial recaudación de fondos de Bhalla, el congresista al final ganó por una extensa diferencia.

Este 2026, se dice que Menéndez podría tener que superar unas primarias complejas, probablemente contra el expresidente de la junta escolar de Nueva Jersey, Mussab Ali, informó New Jersey Globe.

Aunque ese desafío no se ha materializado oficialmente, el demócrata ha acumulado un formidable apoyo, consiguiendo el respaldo de siete alcaldes locales de su distrito, el presidente del Partido Demócrata del Condado de Hudson y dos importantes sindicatos que eran neutrales en 2024.

El soporte de BOLD PAC, y el dinero que podría obtenerse si Menéndez realmente necesita batallar por su reelección, podrían ser otra protección contra un desafío serio. El demócrata contaba con cerca de $600,000 en su propia cuenta de campaña a finales del mes de septiembre.

Menéndez es uno de los dos políticos hispanos que en la actualidad representan a Nueva Jersey en el Congreso, junto con la representante Nellie Pou, demócrata por North Haledon, y uno de los únicos cuatro en total en la historia; sus predecesores en su distrito del condado de Hudson fueron el actual alcalde de West New York, Albio Sires, y el ahora deshonrado exsenador estadounidense Bob Menéndez.

En este sentido, Rob Menéndez se desempeña como integrante del equipo de liderazgo del CHC, asumiendo el papel de vicepresidente de políticas tras los comicios de 2024.

