Consideran urgente en NY aprobar propuesta de ley que prohibiría alianzas entre ICE y condados

Una amplia coalición de sindicatos, líderes religiosos, defensores de los derechos civiles y abogados, junto con miembros de la comunidad de todo el estado de Nueva York, marcharon este lunes en el Capitolio estatal, exigiendo a los legisladores estatales que aprueben la Ley Nueva York para Todos, para impedir al máximo que recursos estatales y locales sirvan para la separación masiva de familias.

En los últimos meses, nueve gobiernos locales en todo el estado han firmado acuerdos “287g” con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En términos simples, esto significa que más localidades dan luz verde a policías locales o alguaciles a identificar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin estatus migratorio legal, principalmente dentro de cárceles o centros de detención.

El nombre proviene de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Precisamente el anteproyecto Nueva York para Todos, que fue presentado por primera vez en 2020 y se ha estancado en cinco sesiones legislativas, prohibiría el uso de recursos estatales y locales para apoyar la estrategia federal de deportaciones masivas.

El año pasado ante la agudización de la presencia de ICE en algunas comunidades se intentó realizar una sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal para empujar la aprobación de esta iniciativa, pero no hubo consenso en la mayoría demócrata.

“Los republicanos afirman que esta represión migratoria descontrolada se trata de seguridad pública. Pero lo que vimos en Minnesota es el resultado inevitable: menos seguridad, más ansiedad, más miedo. Ahora, está costando vidas. Mi propuesta es la mejor manera no solo de enfrentarnos a Trump, sino de proteger a las familias inmigrantes que constituyen la columna vertebral de nuestra ciudad y estado”, dijo el senador estatal Andrew Gounardes, el patrocinante principal de esta iniciativa.

El senador estatal Andrew Gounardes asegura que su propuesta es la mejor manera “no solo de enfrentarnos a Trump, sino de proteger a las familias inmigrantes”. (Foto Cortesía Immigrant Defense Project) Crédito: Immigrants Defense Project | Cortesía

Entre miedo y ansiedad

En resumen, esta propuesta prohibiría de forma general que los agentes estatales y locales apliquen las leyes federales de inmigración, entreguen personas a la custodia del ICE y compartan información confidencial con agentes federales de inmigración.

También garantiza que las personas detenidas sean informadas de sus derechos antes de ser interrogadas por el ICE. Finalmente, prohíbe que agencias federales ingresen a áreas no públicas de propiedades estatales y locales sin una orden judicial y da inicio al proceso para limitar su acceso a las bases de datos de información del estado.

“No podemos permitir que Nueva York sea cómplice del escuadrón de deportación ilegal de la administración Trump, que secuestra y asesina personas sin piedad. Merecemos seguridad y justicia, tal como lo consagra nuestra Constitución, independientemente de nuestro estatus migratorio. Nueva York para Todos es nuestra manera de evitar que nuestras fuerzas del orden locales sean utilizadas para las horribles operaciones de ICE”, interpretó el senador estatal de El Bronx, Gustavo Rivera.

Miembros de comunidades de Long Island, en donde la policía de Nassau tiene acuerdos claros para colaborar con ICE, relataron el clima de miedo y ansiedad que se vive en localidades como Brentwood.

“Fue aterrador que el primer día de clases, agentes de ICE arrestaron a personas cerca de una escuela secundaria. No es posible que solo ver un carro de la policía, despierte tanto pánico” relataron voceros de The Make Road Nueva York.

Comunidades de Long Island relatan una vida llena de ansiedad y miedo. (Foto cortesía: Immigrant Defense Project)

Republicanos: estamos más seguros

Mientras tanto, republicanos a nivel estatal, como el asambleísta Mike Fitzpatrick, que representa a partes de Long Island, se oponen firmemente al proyecto de ley: “creo que las fuerzas del orden locales deberían trabajar en conjunto con las autoridades federales de ICE, como lo hacen en muchos otros casos”.

En algunos comunicados, la minoría republicana de la Legislatura estatal, ha considerado “contradictorio y absurdo” que algunas leyes se redacten específicamente para “desafiar abiertamente la aplicación de la ley de Inmigración y Nacionalidad”.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el condado de Nassau ha estado reteniendo a varios cientos de detenidos de ICE al mes, como parte del acuerdo “287(g)”, que incluye el alquiler de 50 celdas de la cárcel local en East Meadow a través del Departamento del Sheriff.

El acuerdo también estipula que el condado asigne hasta 10 detectives de la policía de ese condado para que trabajen conjuntamente con agentes de ICE, otorgándoles la facultad de arrestar a inmigrantes indocumentados.

“Hemos experimentado una gran disminución de la delincuencia aquí en el condado de Nassau. Creo que una de las razones es que tenemos el acuerdo más completo con ICE de probablemente cualquier condado de Estados Unidos”, interpreta el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman.

Acuerdos similares han sido firmados en los condados de Rensselaer, Broome, Madison, Niagara, Steuben y Oneida al norte de Nueva York. De aprobarse esta ley estatal, estos convenios se convertirían en ilegales.

ICE sin apoyo en NYC: