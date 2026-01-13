Cruz Azul descartó interés en fichar a Chucky Lozano

Cruz Azul no está interesado en el fichaje de Hirving ‘Chucky’ Lozano, de acuerdo a reportes de ESPN. Aunque el atacante mexicano fue ofrecido a la directiva celeste, la respuesta desde La Noria fue negativa tanto por cuestiones económicas como deportivas.

Chucky Lozano fue ofrecido a Cruz Azul, pero no convenció

Luego de ser notificado de que no entra en los planes de San Diego FC, equipo al que llegó a inicios de 2025 como Jugador Franquicia, Hirving Lozano y su entorno comenzaron a explorar opciones para continuar su carrera.

Entre los clubes a los que fue ofrecido apareció Cruz Azul, donde incluso hubo acercamientos desde diciembre.

Massive news out of San Diego FC.



The message from Tyler Heaps & Mikey Varas was simple regarding Chucky Lozano.



Very good player, not good for the team.



Watch👇



"No one's bigger than the club – no one's bigger than the city."



First reported @SanDiego_Futbol @SiriusXMFC pic.twitter.com/4EFVXz3Psq — Glenn Crooks (@GlennCrooks) January 10, 2026

Sin embargo, desde la interna de la Máquina dejaron claro que el exjugador del PSV Eindhoven y Napoli no es un perfil que interese para reforzar la plantilla, descartando de manera temprana cualquier negociación.

Uno de los principales motivos por los que Cruz Azul cerró la puerta a Lozano fue el alto costo financiero de la operación.

San Diego busca salida Chucky Lozano

San Diego FC adquirió al mexicano por $14 millones de dólares, además de que su estatus como Jugador Franquicia le garantiza un salario base de seis millones de dólares, cifra que puede elevarse hasta 7.6 millones con bonos.

Para la directiva celeste, estas condiciones económicas están fuera del presupuesto y de la política actual del club, por lo que se rechazó la opción de transferencia del delantero mexicano.

Más allá del dinero, el aspecto futbolístico también fue determinante. Desde la llegada de Iván Alonso, Cruz Azul ha adoptado un esquema sin extremos, justo la posición natural de Hirving Lozano.

La Máquina juega con línea de tres centrales y dos carrileros, quienes aportan profundidad por las bandas, mientras que los centrocampistas actúan como interiores. En este sistema, el rol del ‘Chucky’ no encaja de manera natural, lo que terminó de enfriar cualquier posibilidad.

