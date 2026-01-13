Xabi Alonso rompe el silencio sobre su salida del Real Madrid: “No salió como queríamos”

Casi 24 horas después de que el Real Madrid anunciara la no continuidad de Xabi Alonso como entrenador, el español rompió su silencio con un corto mensaje en redes sociales. El joven estratega reconoció que su salida dejó un sabor amargo y los acontecimientos no se desarrollaron de acuerdo con las expectativas.

A través de su cuenta en Instagram en la que posteó par de fotos, Xabi regaló un corto comunicado en el que agradeció por la oportunidad a jugadores y aficionados.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, señaló.

“Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, finalizó.

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid

El pasado lunes, luego de perder 3-2 la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, el Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso como entrenador.

En un comunicado, el club merengue aseguró que el cese de las funciones se dio por “mutuo acuerdo” y agradeció al exjugador por los servicios prestados.

Alonso dirigió al Real Madrid en 34 partidos oficiales durante su etapa como entrenador, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Mismos números que el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en su primera temporada.

Sin embargo, la crisis de juego del equipo, tensiones dentro de vestuario con jugadores como Vinícius Jr. y duras derrotas como las conseguidas ante Liverpool, Barca, Atlético de Madrid, Manchester City y Celta de Vigo, le fueron desgastando el crédito y aceleraron su salida.

Xabi llegó al Madrid como entrenador a finales de mayo, una década después de haber salido del club como jugador. El vasco fue el reemplazo del veterano Carlo Ancelotti.

Ahora, las riendas de los banquillos la asumirá otro exjugador y mejor amigo de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa, quien hasta el lunes era entrenador de la filial del club blanco, será entrenador del primer equipo lo que resta de la temporada.



