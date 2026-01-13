De apartamento en Queens a Gracie Mansion en Manhattan: alcalde Mamdani se mudó al “hogar del pueblo”

Zohran Mamdani y su esposa Rama Duwaji se mudaron ayer a Gracie Mansion, dejando su pequeño apartamento en Astoria (Queens), pero el alcalde insistió en que él no cambiará.

“En nombre de la Primera Dama y mío, bienvenidos a Gracie Mansion”, dijo Mamdani, luciendo ambos visiblemente emocionados. “Hoy es día de mudanza”, escribió luego en varias publicaciones en su cuenta personal en Twitter/X con fotos y videos. “Así que esta noche será la primera que duerma en Gracie Mansion”, a la que describió como “un hogar que pertenece al pueblo”.

Moving day. pic.twitter.com/t8YOaqUZkT — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 12, 2026

Live Now: Mayor Zohran Mamdani Holds Media Availability at Gracie Mansion https://t.co/xux7AqX8f0 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 12, 2026

Rama and I feel lucky to be starting a new chapter the way so many New Yorkers have, by moving to a new part of the city. We’re grateful for the welcome to the UES and humbled to be tenants of Gracie Mansion, a home that belongs to the people. pic.twitter.com/1fPZ59Qzel — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 13, 2026

“Aunque cambie el lugar donde descanso al final de cada día, no cambiaré en absoluto mi forma de interactuar con los increíbles neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar”, declaró luego a la prensa. “Seguiré en las calles, rodeado de la gente a la que tengo el gran privilegio de servir. Seguiré usando el Metro, el autobús, las bicicletas Citi Bike, y nunca dejaré de escuchar las preocupaciones y opiniones de los neoyorquinos”.

Gracie Mansion se encuentra en el Upper East Side de Manhattan en East End Av a la altura de 88th St, dentro de Carl Schurz Park, a la orilla del East River.

Fiorello LaGuardia fue el primero en mudarse allí en 1942, y en algún momento, todos los alcaldes han vivido allí, al menos de forma parcial. Sólo el alcalde Michael Bloomberg optó por vivir en su propia casa también en el Upper East Side, utilizando la mansión como espacio para eventos.

Mamdani deja atrás su apartamento de 800 pies cuadrados (74 metros cuadrados) con alquiler regulado en Astoria, donde vivía como asambleísta pagando $2,300 dólares al mes, comentó ABC News.

Gracie Mansion fue construida en 1799 y los avistamientos de fantasmas forman parte de su leyenda, algo que incluso el saliente alcalde Eric Adams comentó el mes pasado. Mamdani dice que ha oído las historias, pero aún no ha visto ninguno.