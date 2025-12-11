Adams advierte a Mamdani que en Gracie Mansion hay un “fantasma”

La transición en la Alcaldía de Nueva York sumó un elemento inusual después de que Eric Adams advirtiera a su sucesor, Zohran Mamdani, que la residencia oficial, Gracie Mansion, está “embrujada”, según declaraciones recogidas durante un acto en Washington D. C.

Adams, conocido por sus referencias místicas, comentó que debía tenerse “cuidado con el fantasma” y añadió que este sería “amigable” siempre que el alcalde mantuviera una buena relación con la ciudad, aunque podría volverse un “poltergeist” en caso contrario.

Las expresiones fueron difundidas por un reportero de Fox Business y se suman a otras afirmaciones previas del funcionario sobre la supuesta actividad sobrenatural en la mansión de 226 años, según el New York Post.

Mamdani, quien anunció que se mudará a Gracie Mansion cuando asuma el cargo el próximo mes, no ha respondido públicamente a estos comentarios.

La advertencia ocurre pocos días después de que ambos se reunieran para revisar la transición administrativa.

Adams ha descrito anteriormente episodios que, según él, revelan la presencia de fenómenos extraños en la residencia, como ruidos, puertas que se cierran y sonidos nocturnos. En 2022 afirmó a los locutores deportivos Michael Kay y Cameron Maybin que “hay fantasmas ahí dentro”, insistiendo posteriormente en que la historia y la “energía” del lugar no deben ignorarse.

La vivienda, situada en Carl Schurz Park, en Yorkville, ha sido escenario de dos muertes documentadas: la de Elizabeth Wolcott Gracie en 1819 y la de Susan Wagner, esposa del exalcalde Robert Wagner, en 1964.

Estas referencias han alimentado relatos sobre una atmósfera inquietante que también fue mencionada por la ex primera dama Chirlane McCray en 2017.

Sin embargo, no todos los antiguos residentes comparten esa visión. El exalcalde Bill de Blasio aseguró al NY Post que durante sus ocho años en la residencia “absolutamente nunca” percibió actividad sobrenatural en el edificio.

Mamdani a Gracie Mansion

El alcalde electo anunció esta semana que dejaría Astoria, donde vide actualmente, para mudarse a la residencia oficial junto a su esposa.

Mamdani expresó la nostalgia por su actual barrio: “Echaremos mucho de menos nuestra casa en Astoria. Cocinar juntos en la cocina, compartir un tranquilo viaje en ascensor con nuestros vecinos por la noche, escuchar música y risas vibrar por las paredes del apartamento.”

El demócrata explicó que la seguridad familiar y la necesidad de concentración en su mandato fueron los factores determinantes para el traslado.

