DHS acusa a Tim Walz de no cooperar con ICE para procesar a más de 1,300 extranjeros que están bajo custodia estatal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una demanda formal al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y solicitó que se respeten las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para más de 1,360 extranjeros procesados que se encuentran actualmente bajo custodia estatal.

Las autoridades federales buscan que las autoridades de Minnesota den prioridad a la seguridad de los residentes cumpliendo con las solicitudes de arresto de ICE. El gobernador Walz rechazó la cooperación con las autoridades migratorias, lo que ha derivado en la liberación de casi 470 extranjeros con antecedentes penales en las comunidades del estado, señaló el DHS en un comunicado.

Asimismo, el comunicado resaltó la presencia de más de 1,360 individuos en el sistema penitenciario estatal, incluidos delincuentes violentos, que el gobierno federal reclama para su procesamiento migratorio.

El DHS recalcó en su demanda que estas personas no deberían ser puestas en libertad tras cumplir sus condenas locales, sino entregadas directamente a los agentes federales.

Secretaria Adjunta cuestionó políticas en Minnesota y Minneapolis

Tricia McLaughlin, secretaria Adjunta, cuestionó las políticas actuales de Minnesota y Minneapolis, a las que calificó como un rechazo a la aplicación de la ley, e instó a un cambio inmediato en los protocolos de actuación locales para garantizar la protección ciudadana.

“El gobernador Walz y el alcalde Frey SE NIEGAN a cooperar con las fuerzas del orden de ICE y han liberado a casi 470 extranjeros ilegales criminales de nuevo en las calles de Minneapolis. Hacemos un llamado a Walz y Frey para que detengan esta política peligrosa y se comprometan a cumplir con las órdenes de detención de ICE de los más de 1,360 extranjeros ilegales criminales bajo la custodia de Minnesota”, declaró McLaughlin.

¿Qué argumentó el DHS para la demanda?

El argumento central del DHS se centra en que la entrega de estos detenidos a ICE es una medida lógica para evitar nuevos incidentes delictivos. La institución busca que las políticas locales se alineen con los procedimientos de seguridad nacional para evitar que delincuentes reincidan tras ser liberados por el estado.

“Es sentido común. Los extranjeros ilegales criminales no deberían ser liberados nuevamente en nuestras calles para aterrorizar a más estadounidenses inocentes”, concluyó McLaughlin.

