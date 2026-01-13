Exfiscal Jack Smith testificará ante el Comité Judicial de la Cámara sobre las investigaciones a Trump

El exfiscal especial Jack Smith testificará tiene pautado de manera oficial testificar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el próximo 22 de enero. El anuncio lo realizó el presidente del comité, Jim Jordan (R-Ohio), tras meses de procedimientos a puerta cerrada sobre las investigaciones dirigidas contra el presidente Donald Trump.

La sesión pública se programó luego de que Smith prestara declaración privada durante más de ocho horas en diciembre. Aunque el exfiscal había solicitado inicialmente que dicho encuentro fuera abierto al público, la mayoría republicana optó en ese momento por el formato confidencial.

Asimismo, el pasado 31 de diciembre, el comité difundió una transcripción de 255 páginas y el material audiovisual de dicho interrogatorio, informó NBC News.

Evidencias de Smith en contra de Trump

Durante su testimonio previo, Smith sostuvo que contaba con evidencia para demostrar “más allá de toda duda razonable” la implicación de Trump en un “plan criminal” para revertir los resultados de los comicios de 2020. Asimismo, señaló que el actual mandatario era “el más culpable” en el caso de interferencia electoral.

“Jack ha sido claro durante meses en que está listo y dispuesto a responder preguntas en una audiencia pública sobre sus investigaciones sobre los presuntos esfuerzos ilegales del presidente Trump para anular las elecciones de 2020 y su mal manejo de documentos clasificados”, declaró Lanny Breuer, abogado de Smith.

Por su parte, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, y principal demócrata en el comité, cuestionó la gestión de la mayoría.

“Incluso con muchas horas de testimonio privado, los republicanos no pudieron desmentir a Jack Smith, sus pruebas ni su caso. Eso no cambiará ahora que finalmente han atendido nuestro llamado para que testifique públicamente”, apuntó.

¿Qué procesos comandó Smith?

Smith lideró dos procesos principales contra Donald Trump: uno por el manejo de documentos clasificados y otro por el intento de anular las elecciones de 2020.

Actualmente, el caso de los documentos fue desestimado por la jueza Aileen Cannon, quien cuestionó la legalidad del nombramiento de Smith. El caso electoral fue retirado por el propio Smith tras la victoria de Trump en 2024, en cumplimiento con la política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a presidentes en funciones.

