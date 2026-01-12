Claudia Sheinbaum le dijo a Trump que no apoya la “intervención” en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que le comunicó al mandatario estadounidense Donald Trump que su país no apoya ninguna intervención militar en Venezuela, durante una conversación telefónica centrada en seguridad y cooperación bilateral.

La llamada entre ambos mandatarios, que duró alrededor de 15 minutos, tuvo lugar en un contexto de creciente tensión regional tras la reciente acción militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Trump preguntó a Sheinbaum cuál era la postura de México sobre ese acontecimiento, a lo que la mandataria respondió que la Constitución mexicana y la política exterior del país rechazan las intervenciones militares como manera de resolver conflictos.

Sheinbaum subrayó que la soberanía y la integridad territorial de México son principios inviolables y que cualquier tipo de intervención extranjera, ya sea en territorio venezolano o en el propio México, no cuenta con el respaldo de su gobierno.

Según la mandataria, Trump entendió esta posición y no insistió en la idea.

“Trump me preguntó mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije muy claro que nuestra constitución es muy clara, que no estamos de acuerdo con intervenciones y ya está”, manifestó.

Aunque Trump ha sugerido en varias ocasiones enviar fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles y ha destacado acciones en el Caribe contra redes de narcotráfico, Sheinbaum rechazó esas ofertas.

Insistió en que la cooperación en materia de seguridad debe respetar la soberanía de ambas naciones y no implicar intervenciones de tipo militar.

“Insistió en que, si se lo pedíamos, podrían ayudar (con fuerzas militares). Le dijimos que hasta ahora iba muy bien, que no era necesario, y que además estaba en juego la soberanía e integridad territorial de México, y él lo entendió”, dijo.

Durante la conversación, ambos líderes acordaron continuar trabajando juntos en temas de seguridad, con énfasis en resultados tangibles contra el crimen organizado, sin que ello signifique una intervención militar extranjera en México o en otros países de la región.

