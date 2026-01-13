Murió a los 65 años el gimnasta y medallista olímpico Jim Hartung

Una de las glorias deportivas de Estados Unidos falleció a los 65 años. Jim Hartung, gimnasta y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, murió a causa de un supuesto ataque al corazón.

De acuerdo con International Gymnast Magazine International, Hartung falleció debido a un infarto el pasado sábado 10 de enero en Lincoln, Nebraska.

We are heartbroken to hear about the passing of gymnastics legend Jim Hartung.



Jim was not only a phenom as an athlete amassing 22 All-American honors, 7 individual NCAA titles, 4 team NCAA titles, Nissen-Emery award winner, and 1984 Olympic gold medalist and members … pic.twitter.com/8DKqAPS6Ez — College Gymnastics Association (@CollegeMGym) January 11, 2026

La noticia sobre su muerte fue confirmada por la Universidad de Nebraska en un comunicado donde lamentaron su fallecimiento y recordaron su legado.

“El Departamento Atlético de Nebraska está profundamente entristecido al anunciar el fallecimiento del entrenador asistente de gimnasia masculina Jim Hartung el sábado por la noche”, informaron.

“Nuestras condolencias a la familia, los amigos y a todos los que ha impactado durante su notable vida en gimnasia, desde un atleta campeón nacional en Nebraska hasta medallista de oro olímpico y un entrenador exitoso”, expresaron.

El escrito enaltece la figura de Jim al catalogarlo como “leyenda de Husker” que causó un impacto considerable en la gimnasia para las próximas décadas.

Today our heart goes out to the family and friends of Jim Hartung who passed away Saturday night.



Competing as a Husker from 1979-82 and serving as an assistant coach for the last 19 years, Jim is a Husker Legend. His impact will carry on for decades to come.… pic.twitter.com/SNBjEPIhPs — Nebraska Huskers (@Huskers) January 11, 2026

Jim Hartung, la gloria de la gimnasia estadounidense

Nació el 7 de junio de 1960, Omaha, Nebraska. Desde joven mostró un talento para la gimnasia y entró en el programa de la Universidad de Nebraska.

Ahí, desde 1979 hasta 1982, consiguió 22 reconocimientos All-America (récord absoluto en su época); siete títulos individuales de la NCAA; dos campeonatos nacionales all-around en 1981 y 1982.

También fue fundamental para la consecución de cuatro campeonatos nacionales consecutivos del equipo (1979–1982).

En 1979 fue parte del equipo estadounidense que ganó medalla de bronce en la competencia por equipos en el Mundial de Fort Worth. Posteriormente, se clasificó para los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.

La Guerra Fría y el boicot a Estados Unidos impidieron su participación. Terminó recibiendo una medalla de oro del Congreso como reconocimiento a los atletas afectados.

Sin embargo, la vida le daría revancha y una segunda oportunidad. Jim fue parte del equipo masculino de Estados Unidos que ganó la primera y única medalla de oro olímpica por equipos en la historia del país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.

Compartió podio con figuras como Bart Conner, Peter Vidmar y Mitch Gaylord. Luego de retirarse como atleta, se dedicó a ser entrenador y estuvo 19 temporadas como coach asistente en la Universidad de Nebraska.



