Hincha fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador tras lanzar un asiento en Escocia

Un aficionado de Aberdeen fue condenado a 18 meses de prisión por arrojar parte de un asiento y causar una lesión grave y desfiguración permanente a un futbolista durante un partido de la Premier League escocesa.

David Gowans, de 32 años, lanzó el objeto tras el encuentro entre Aberdeen y Dundee United en Tannadice, el 17 de mayo de 2025, después de una invasión de campo por parte de los seguidores locales, según BBC News.

El proyectil impactó en el rostro de Jack MacKenzie, entonces jugador del Aberdeen, quien se encontraba cerca de la tribuna visitante agradeciendo a los aficionados desplazados por su apoyo.

Según declaró el sheriff Alastair Carmichael durante la audiencia, el futbolista sufrió una “laceración profunda de 5 centímetros en la ceja izquierda” y una “abrasión de 5 centímetros debajo del ojo izquierdo”, lo que derivó en una desfiguración permanente. BBC News detalló que MacKenzie, actualmente jugador del Plymouth Argyle, debió ser retirado del campo en silla de ruedas tras recibir atención médica.

The Aberdeen fan who struck Jack McKenzie had been jailed for 18 months. He was also banned from attending matches for 10 years.



David Gowans, 32 threw the chair following the game between Aberdeen and Dundee United at Tannadice on 17 May 2025.#aberdeenfc #coyr #footballnews pic.twitter.com/uHJ7GMWZXk — Aberdeen FC Inverurie Supporters Club (@isc_afcsuppclub) January 12, 2026

Forma parte de los ultras de Aberdeen

De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal del Sheriff de Dundee, Gowans formaba parte del grupo de seguidores conocidos como los ultras de Aberdeen y trabajaba como operador offshore al momento del incidente.

El fiscal Lee Corr expuso que, el día de los hechos, Gowans envió mensajes a la oficial de enlace de seguidores del club, Lynn Fiske, en los cuales inicialmente negó y luego admitió haber arrojado el asiento

En uno de los textos, Gowans señaló que “no estaba apuntando a nada ni a nadie” y que la sección del asiento simplemente había estado “ahí, justo a mi lado”. Más tarde, describió su acción como “un error desastroso”.

El abogado defensor Larry Flynn explicó durante la audiencia que su cliente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando lanzó la silla y que había consumido medio litro de vodka antes de salir hacia el estadio. Flynn agregó: “Está extremadamente avergonzado por el incidente y acepta que se decepcionó a sí mismo y a su club de fútbol”.

Seguir leyendo:

Michael Carrick es el elegido para dirigir al Manchester United hasta final de la temporada

Cruz Azul descartó interés en fichar a Chucky Lozano

Javier Tebas insiste en llevar un partido de LaLiga a Miami