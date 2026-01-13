Michael Carrick es el elegido para dirigir al Manchester United hasta final de la temporada

Ya es oficial: Michael Carrick se convirtió este martes en el nuevo entrenador interino del Manchester United. Así lo anunció el club de Old Trafford.

El que fue centrocampista y capitán del United se dirigirá a los ‘diablos rojos’ como interino hasta final de temporada. Darren Fletcher se había hecho cargo del conjunto mancuniano desde la destitución de Rúben Amorim el 5 de enero.

Carrick se enfrenta a una prueba de fuego inmediata. Su primer partido será el derbi contra el Manchester City de Pep Guardiola, 2º en la tabla de la Premier, en Old Trafford el sábado. El nuevo técnico interino del United defendió su camiseta como jugador entre 2006 y 2018.

Busca rescatar la temporada del Manchester United

El ex jugador, de 44 años, hereda un equipo en crisis, 7º en la tabla de la Premier League, a la friolera de 17 puntos del líder, el Arsenal, y eliminado de las dos copas nacionales.

La eliminación de la FA Cup en casa por 1-2 ante el Brighton ha dejado al United ante su temporada más corta desde la 1914-15, con tan solo 40 partidos que jugará en total.

Carrick dijo tras el anuncio del Manchester United: “Sé lo que se necesita para triunfar aquí; mi objetivo ahora es ayudar a los jugadores a alcanzar el nivel que esperamos en este increíble club, y sabemos que este grupo es perfectamente capaz de hacerlo”.

Es el regreso a territorio familiar para Carrick, quien anteriormente ejerció como entrenador interino en 2021 tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer, de quien era ayudante. Los medios británicos informaron que tanto Carrick como Solskjaer eran candidatos para el puesto interino en esta ocasión.

A Carrick no le llega esta nueva oportunidad en su momento más boyante de su hasta ahora corta trayectoria en los banquillos. Ahora bien, a pesar de llegar en condición de interino hasta final de temporada para liderar la transición hacia un nuevo proyecto, es plenamente consciente que tiene una oportunidad única para demostrarle a Sir Jim Ratclife y la cúpula de INEOS que es el hombre indicado para volver a inculcar una cultura de club inexistente desde la salida de su mentor Alex Ferguson.

