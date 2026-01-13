Impuestos 2026: fechas importantes y consejos para recibir el mayor reembolso

La temporada de impuestos 2026 promete ser histórica, con el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) abriendo su ventana de presentación en los próximos días y reembolsos proyectados que podrían superar los $4,000 por familia gracias a nuevas leyes y ajustes por la inflación. ¡Prepárate para aprovechar esta oportunidad, porque muchos de nosotros podríamos recibir el reembolso más grande de nuestras vidas!

Esto es todo lo que necesitas saber, desde las fechas clave hasta las recomendaciones para que ese cheque llegue lo ‘más cargado’ posible con tu reembolso.

La fecha de oro: ¿Cuándo empieza todo?

El IRS ha anunciado oficialmente que el lunes 26 de enero de 2026 es el día en que iniciarán la recepción y procesamiento de las declaraciones correspondientes al año fiscal 2025

¿Puedes empezar antes? ¡Sí! Si usas programas de preparación de impuestos o vas con tu contador de confianza, ya puedes empezar a organizar tus documentos. El programa IRS Free File (para quienes ganan $84,000 o menos) ya acepta borradores desde el 9 de enero .

¿Por qué el reembolso podría ser mayor este año?

De acuerdo con la ley ‘One Big Beautiful Bill’ (OBBBA) o los ‘Working Families Tax Cuts’. Esta nueva legislación, aprobada el año pasado, ha traído cambios que benefician directamente el bolsillo de los trabajadores. Este es el motivo por el cual este año será diferente:

Deducción Estándar más alta: El monto básico que el IRS te permite restar de tus ingresos para no pagar impuestos ha subido. Para parejas casadas, ahora es de $31,500 (y subirá a $32,200 el próximo año). Esto significa que pagas menos impuestos desde el principio.

Nuevas deducciones 'extra': ¡Atención a esto! Ahora puedes deducir dinero por cosas que antes no se podía, como:
Propinas y horas extra: Hay límites nuevos que permiten que parte de tu dinero ganado con esfuerzo extra no pague impuestos federales.
Intereses de préstamos de autos: Si compraste un carro para uso personal, podrías deducir hasta $10,000 en intereses anuales.
Deducción para adultos mayores: Un alivio extra para personas mayores de 65 años.

¡Atención a esto! Ahora puedes deducir dinero por cosas que antes no se podía, como: Créditos por hijos: El Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) ha visto mejoras, llegando hasta los $2,200 por niño en ciertos casos, lo que suma mucho al final de la cuenta.

Consejos importantes para nuestra comunidad

Sabemos que para muchos latinos en EE.UU., el reembolso de impuestos es el ahorro más grande del año. Para asegurarte de que todo salga bien, sigue estos consejos:

Directo a tu cuenta: No pidas cheque de papel. El IRS está eliminando los cheques físicos poco a poco. Si pides Depósito Directo, tu dinero podría llegar en menos de 21 días. Si no tienes cuenta de banco, ¡este es el momento de abrir una! Revisa tu ITIN: Si declaras con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), asegúrate de que no esté vencido. Si no lo has usado en los últimos tres años, es probable que debas renovarlo. No caigas en estafas: Si alguien te promete un reembolso “mágico” o te pide tus claves por WhatsApp, ¡cuelga! El IRS nunca te llamará para amenazarte ni te pedirá pagos con tarjetas de regalo.

Este 2026 se perfila como un año de alivio financiero para quienes trabajamos duro. Con reembolsos promedio que se estima superarán los $4,000 por familia gracias a las nuevas leyes, este dinero puede ser el empujón que necesitas para pagar deudas, ahorrar para la casa o invertir en el futuro de tus hijos.

¡Prepárate con tiempo, busca ayuda de profesionales certificados y asegúrate de recibir hasta el último centavo que te corresponde!

