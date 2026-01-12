Maximiza tu reembolso: 3 preguntas clave para tu preparador de impuestos en 2026

¡Llegó la hora! Oficialmente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) abrió el periodo para recibir las declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025. Aunque a muchos nos da dolor de cabeza pensar en formularios y recibos, este año hay una razón poderosa para sonreír: debido a los ajustes por inflación y a las recientes actualizaciones en las leyes tributarias, se proyectan reembolsos históricos para las familias trabajadoras.

Sin embargo, obtener el máximo beneficio no es cuestión de suerte. No basta con entregarle tus formularios W-2 a cualquier persona y esperar que la ‘magia’ ocurra. Para que ese cheque llegue realmente ‘bien cargado’, debes tomar las riendas del proceso. Aquí te presentamos una guía con las 3 preguntas de oro y el análisis detallado que debes discutir con tu preparador este fin de semana.

1. ¿Cuál es el estado civil que más dinero me devuelve este año?

Muchos contribuyentes asumen que su estado civil es inamovible, pero ante el IRS, la realidad técnica puede ser distinta y mucho más lucrativa. No se trata de mentir, sino de elegir la categoría legal que mejor refleje tu situación financiera.

El escenario: Si estás separado pero no divorciado legalmente al 31 de diciembre, o si eres soltero pero mantienes económicamente a un familiar calificado (como un padre anciano, un sobrino o incluso un hermano que vivió contigo más de medio año), podrías calificar como ‘Cabeza de familia’ (Head of household) en lugar de simplemente ‘soltero’.

Por qué es vital en 2026: El estado de Cabeza de Familia ofrece una deducción estándar significativamente más alta y tramos impositivos más favorables. Esto significa que una mayor parte de tus ingresos queda libre de impuestos desde el primer dólar. Si tu preparador no analiza quiénes viven en tu hogar y cuánto aportas para el mantenimiento de la casa, podrías estar dejando sobre la mesa entre $2,000 y $5,000 adicionales de reembolso.

2. Con los cambios de 2026, ¿me conviene la deducción estándar o detallar?

Esta es la pregunta técnica que separa a un preparador promedio de un verdadero experto. Por años, la gran mayoría ha tomado la ‘deducción estándar’ porque es el camino más fácil. Sin embargo, en 2026, los montos han subido, pero también los costos de vida, y eso cambia la estrategia.

La prueba de fuego: Para el año fiscal 2025 (que declaramos ahora), la deducción estándar para parejas casadas que presentan declaración conjunta ha subido a $32,200 . Parece mucho, pero si eres dueño de casa, podrías superarlo fácilmente.

Qué debes revisar: Si pagaste intereses hipotecarios (que subieron debido a las tasas de 2024-2025), si tuviste gastos médicos no reembolsados que superan el 7.5% de tus ingresos, o si tus impuestos estatales y locales (SALT) fueron altos, dile a tu preparador: 'Hagamos la corrida de las dos formas'.

El impacto: Si la suma de tus gastos detallados llega a $35,000, estarías reduciendo tu ingreso sujeto a impuestos por casi $3,000 extra en comparación con la deducción estándar. Eso se traduce en cientos de dólares adicionales en tu bolsillo.

3. Si tengo un ‘Side Hustle’ o negocio propio, ¿qué puedo deducir realmente?

Nuestra comunidad es conocida por su espíritu emprendedor. Si haces Uber o Lyft, cortas césped, limpias casas, vendes comida o haces entregas por aplicación, para el IRS no eres solo un empleado: eres un dueño de negocio.

Deducciones que muchos olvidan: No se trata solo de la gasolina. Tu preparador debe preguntarte por la depreciación de tu vehículo, los kilómetros recorridos (que en 2025 tuvieron una tarifa muy generosa), el porcentaje de tu cuenta de teléfono celular que usas para el trabajo, y las herramientas o uniformes comprados.

El Home Office: Si utilizas un área exclusiva de tu casa para llevar la administración de tu negocio, podrías calificar para la deducción por oficina en casa. Esto permite deducir una parte proporcional de tu renta o intereses hipotecarios y servicios públicos.

Uso de tecnología: En este 2026, el IRS acepta registros digitales con mayor facilidad. Si usas aplicaciones para categorizar gastos, muéstraselas a tu preparador. Si no deduces estos gastos operativos, básicamente estás pagando impuestos sobre dinero que ya gastaste para poder trabajar.

¡Cuidado con las promesas vacías!

Con la noticia de los ‘reembolsos récord’, los estafadores están al acecho. Aquí tres señales de alerta roja para este fin de semana:

El cobro por porcentaje: Si un preparador te dice ‘te cobro el 10% de tu reembolso’, ¡vete de ahí! Eso es ilegal. Un profesional cobra una tarifa fija basada en la complejidad de las formas. La firma en blanco: Nunca, bajo ninguna circunstancia, firmes una declaración de impuestos que no esté completa. Promesas de ‘Reembolso rápido’: Como mencionamos en nuestra alerta de ciberseguridad, nadie puede acelerar el proceso del IRS más allá de lo que permite el depósito directo.

Este 2026, el dinero extra del reembolso puede ser el impulso que tu familia necesita para comprar esa casa, cambiar el auto o ahorrar para la universidad. Haz las preguntas correctas, exige transparencia y asegúrate de que cada dólar que ganaste con esfuerzo regrese a tu cuenta.

