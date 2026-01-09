Cuándo empieza la declaración de impuestos 2026 del IRS: fechas clave

La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos ya tiene fechas definidas y millones de contribuyentes comienzan a prepararse para cumplir con una de las obligaciones financieras más importantes del año.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) presentó nuevas disposiciones fiscales en vigor y cambios relevantes en formularios, deducciones y métodos de pago, por lo que conocer el calendario y los detalles clave puede marcar la diferencia entre una declaración ordenada y una con contratiempos.

Fecha de inicio y fecha límite para tu declaración de impuestos

El IRS anunció que el lunes 26 de enero de 2026 se abrirá el proceso de declaración de impuestos. A partir de ese día, los contribuyentes en Estados Unidos podrán presentar la documentación sobre la renta, correspondientes al año fiscal 2025.

Para muchas personas, presentar su declaración lo antes posible es una estrategia para recibir el reembolso con mayor rapidez.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos 2026 es el miércoles 15 de abril de 2026. Ese día también vence el plazo para pagar cualquier impuesto adeudado al IRS sin generar intereses ni multas.

Sin embargo, quienes no puedan completar su declaración a tiempo, tienen la opción de solicitar una prórroga, lo que les otorga más meses para presentar la documentación. Pero cabe aclarar que la prórroga solo aplica para la entrega de la declaración, no para el pago de impuestos.

El IRS estima que este año recibirá alrededor de 164 millones de declaraciones individuales, y la mayoría serán enviadas por medios digitales, una tendencia que se mantiene al alza.

Cambios fiscales que entran en vigor este año

La temporada de impuestos 2026 estará marcada por la aplicación de varias disposiciones tributarias incluidas en la ley conocida como One Big Beautiful Bill, aprobada por el Congreso y promulgada en julio pasado. Según reseña el IRS en su sitio web, estas medidas pueden influir en créditos, deducciones y exenciones disponibles para los contribuyentes.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la introducción del nuevo Anexo 1-A, que permitirá reclamar deducciones recientemente aprobadas, como exenciones sobre propinas, horas extras, intereses de préstamos para automóviles y una deducción mejorada para personas mayores.

Recuerda que el IRS pone a disposición múltiples recursos digitales para facilitar el proceso de declaración. Uno de los más utilizados es la Cuenta Individual en Línea, donde los contribuyentes pueden consultar saldos, pagos realizados o programados, historial tributario y avisos oficiales.

Otra herramienta ampliamente consultada es “¿Dónde está mi reembolso?”, que permite rastrear el estado del reembolso unas 24 horas después de presentar una declaración electrónica, o aproximadamente cuatro semanas después si se envió en papel.

Asimismo, recuerda que el Direct File quedó eliminado, pero fueron implementados otros métodos.

El IRS recomienda abrir o mantener activa una cuenta bancaria, ya que el depósito directo es el método más rápido y seguro para recibir el reembolso. Además, la agencia está eliminando gradualmente los cheques en papel como parte de un proceso de modernización de pagos.

También advierte sobre el aumento de estafas y fraudes tributarios durante la temporada de impuestos, por lo que recomienda informarse y utilizar solo canales oficiales.

