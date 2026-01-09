¡Buenas noticias! El IRS ya comienza a recibir declaraciones de impuestos 2025

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente que “ya está recibiendo declaraciones de impuestos para el año 2025” en todo el país, por lo que es el momento perfecto para preparar tu declaración fiscal.

¿Por qué es importante que empieces ahora?

Si bien la fecha límite para presentar tu declaración es el 15 de abril de 2026, empezar temprano tiene muchas ventajas:

✅ Recibe tu reembolso más rápido, si el IRS te debe dinero

✅ Evita hacer filas y estrés presentando desde ahora

✅ Tienes más tiempo para reunir todos tus documentos para comprobar tus deducciones

✅ Mayor seguridad contra fraudes o robos de identidad si presentas primero

¿Quién debe presentar su declaración de impuestos?

Debes presentar tu declaración cuando:

Trabajas por cuenta propia o como contratista independiente

Recibiste ingresos que superan cierto límite

Tienes un negocio propio (aunque sea pequeño)

¿Eres residente de Nueva York? (puede que tengas que pagar impuestos estatales adicionales)

¿Quieres reclamar un reembolso?, aun cuando que no tengas que presentar declaración

¿No estás seguro? Usa la herramienta del IRS en para verificar si tienes la obligación de presentar tu declaración.

¿Cómo presentar tu declaración? La manera más fácil

El IRS recomienda que presentes tu declaración de manera electrónica. ¿Por qué?

📱 Es más rápido que enviar por correo físico

🛡️ Es más seguro (menos riesgo de fraude)

(menos riesgo de fraude) ✅ Menos errores (el sistema revisa tu información automáticamente)

(el sistema revisa tu información automáticamente) 💰 Reembolsos más rápidos si el gobierno te debe dinero

Tienes varias opciones para preparar tu declaración:

1. Software gratuito del IRS (BEST)

El IRS ofrece software completamente gratis para muchas personas

Visita: www.irs.gov/es/newsroom

Es seguro, oficial y no paga cuotas de presentación

Funciona en español

2. Solicitar ayuda gratis

Si ganas menos de $64,000 anuales, podrías calificar para recibir asistencia tributaria gratuita

En Nueva York hay muchos centros comunitarios que ofrecen este servicio

Agentes certificados te ayudan completamente gratis

te ayudan completamente gratis Contacta a VITA (Programa de Impuestos Voluntarios) en tu zona

3. Contratar a un preparador de impuestos

Si prefieres que alguien más se encargue, contrata a un preparador certificado

Verifica que esté acreditado ante el IRS

Pregunta por descuentos si tu ingreso es bajo

Información Importante para Nueva York

Si vives en Nueva York, recuerda:

Debes presentar declaraciones tanto federal como estatal (son dos declaraciones diferentes)

Nueva York aplica impuestos estatales sobre ingresos

La fecha límite es la misma: 15 de abril de 2026

es la misma: 15 de abril de 2026 Puedes presentar ambas declaraciones electrónicamente en el mismo día

Recursos en español para contribuyentes en NY:

Departamento de Impuestos de NY : www.dec.ny.gov (tiene versión en español)

: www.dec.ny.gov (tiene versión en español) IRS en español : www.irs.gov/es

: www.irs.gov/es USA.gov en español: www.usa.gov/es/impuestos

Documentación que necesitas tener lista para declarar

Antes de presentar tu declaración, reúne:

Documento de identificación (pasaporte, visa, ITIN si eres extranjero)

(pasaporte, visa, ITIN si eres extranjero) Número de Seguro Social (SSN) o ITIN

(SSN) o ITIN Formularios de tu empleador: W-2 si trabajaste como empleado 1099 si trabajaste por cuenta propia o como contratista



Recibos de: Depósito de garantía de renta (si lo pagaste) Gastos médicos grandes Donaciones caritativas Impuestos pagados



Información bancaria para depósito directo (mejor para recibir reembolsos)

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo recibiré mi reembolso?

Presentación electrónica sin errores: 21 días en promedio

Presentación por correo: 4-6 semanas

Puedes consultar el estado en: http://www.irs.gov (busca ‘Dónde está mi reembolso’)

¿Qué pasa si no presento a tiempo?

Se aplican multas y intereses

Es mejor pedir una extensión de 6 meses (hasta 15 de octubre)

Pero aun así debes estimar y pagar lo que creas que debes

Soy inmigrante, ¿debo presentar declaración?

Todas las personas que generan ingresos en EE.UU. deben presentar impuestos. Sin embargo, presentar impuestos no afecta tu estatus migratorio.

Los impuestos aplican para:

Residente permanente (green card)

Migrantes temporalmente con visa

Sin papeles legales (ITIN)

¿Hay ayuda si gano poco?

Sí, muchas:

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)

Crédito por Hijos

Crédito por Cuidado de Menores

Podrías recibir más dinero de lo que pagaste

¿Dónde buscar ayuda en Nueva York?

Centros VITA Gratis (Asistencia Tributaria Voluntaria): En bibliotecas públicas En centros comunitarios En iglesias

En organizaciones latinas

Al teléfono del IRS en español: 1-800-829-1040 (opción en español)

Línea de ayuda tributaria de NY: 1-800-832-0761

www.irs.gov/es (responde preguntas en español)

www.usa.gov/es/impuestos (guías completas)

Chat del IRS disponible durante la temporada

Consejos finales para presentar tu declaración ahora

No esperes hasta el último momento: los errores y demoras son más probables si presentas en abril Presenta electrónicamente: es más rápido, seguro y confiable Elige depósito directo: tu reembolso llega en días, no semanas Guarda copia de todo: necesitarás comprobante de presentación Usa la verificación de estado: confirma que el IRS recibió tu declaración

Mensaje Importante

Presentar impuestos es un derecho y una responsabilidad de todos los que viven en Estados Unidos. No importa tu situación migratoria: si ganas dinero aquí, debes informarlo al gobierno.

Presentar impuestos te permite:

Registro legal de ingresos

Acceso a créditos y beneficios

Protección contra fraude

Tranquilidad

Fuentes:

IRS – Tax Season 2025 (irs.gov/es/newsroom)

USA.gov – Impuestos (usa.gov/es/impuestos)

Departamento del Tesoro de EE.UU.

Esta noticia fue redactada con información oficial del IRS y está dirigida a la comunidad latina de Nueva York que busca orientación clara y amable sobre cómo presentar sus declaraciones de impuestos para 2025.

