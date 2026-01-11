NBA suspende a Dennis Schröder por tres partidos tras altercado con Luka Doncic

La NBA anunció este sábado la suspensión por tres partidos del base de los Sacramento Kings, Dennis Schröder, luego de protagonizar un altercado con Luka Doncic tras la derrota de su equipo ante Los Angeles Lakers el pasado 28 de diciembre.

Durante el encuentro, que terminó 125-101 a favor de los Lakers, Schröder y Doncic tuvieron varios cruces verbales. En uno de los tiempos muertos, el esloveno provocó al alemán recordándole la extensión de contrato de cuatro años y 82 millones de dólares que Schröder rechazó cuando formaba parte de Los Ángeles.

Aunque al finalizar el partido la situación parecía haberse calmado, la tensión volvió a escalar minutos después. Schrödersalió del vestuario visitante en el Crypto.com Arena y se encontró nuevamente con Doncic en el túnel cercano al banquillo local, donde se produjo un nuevo enfrentamiento.

Cuarenta minutos después del pitazo final, el base de los Kings increpó al jugador de los Lakers, reclamándole que no podía insultarlo en la cancha y luego actuar como si nada hubiera ocurrido. Tras revisar el incidente, la liga determinó que Schröder intentó agredir a Doncic.

El pívot de los Lakers, Deandre Ayton, intervino para separar a Schroder, mientras Doncic intentaba retirarse del lugar y el personal de seguridad actuaba para controlar la situación. Finalmente, Schröder fue escoltado hasta el autobús del equipo, ante la sorpresa del cuerpo técnico y varios compañeros de Sacramento.

Doncic abandonó el recinto junto a su padre, Saša, mientras los Kings se preparaban para dejar el estadio. Ambos equipos volverán a enfrentarse el lunes por la noche en Sacramento, duelo para el cual Schroder no estará disponible debido a la sanción impuesta por la NBA.

Sigue leyendo:

–Al Horford hace historia: Récord NBA que comparte con solo 2 leyendas

–Nikola Jokic sufre grave lesión y preocupa a Denver y la NBA

–NBA y FIBA exploran una nueva liga profesional de baloncesto en Europa