Kylie Jenner vive incómodo momento frente a Timothée Chalamet en los Golden Globes 2026

La socialité Kylie Jenner protagonizó uno de los momentos más comentados y algo incómodo frente a Timothée Chalameten en los Golden Globes 2026. Durante la ceremonia, celebrada el domingo 11 de enero en Los Ángeles, todo avanzaba con normalidad hasta que algunos videos captaron un gesto que no tardó en incendiar las redes.

Todo ocurrió cuando Odessa A’zion, coprotagonista de Timothée Chalamet en la cinta ‘Marty Supreme’, se acercó a la mesa donde el actor se encontraba junto a Kylie. Según las imágenes que ya circulan por todos lados, la actriz de 25 años se inclinó para saludar a Chalamet con un beso al aire. Al mismo tiempo, Jenner se acercó para hacer lo mismo, sin embargo, A’zion se alejó casi de inmediato, sin aparentemente mirarla ni corresponderle el saludo. Kylie, visiblemente desconcertada, intentó mantener la compostura, aunque para muchos fue evidente el momento de incomodidad.

Como era de esperarse, los usuarios no dejaron pasar ese detalle y en redes sociales comenzaron los comentarios y teorías. Mientras que algunos aseguraron que no es la primera vez que la empresaria vive desaires similares en las galas, otros recordaron que, en eventos como esos, todo pasa en segundos y no siempre se trata de malas intenciones.

Y justamente eso pareció quedar confirmado minutos después, cuando Kylie Jenner y Odessa A’zion fueron vistas sentadas una junto a la otra, interactuando de manera amistosa y posando para las cámaras durante el resto de la velada.

Incluso, cuando Timothée Chalamet fue anunciado como uno de los ganadores de la noche y subió al escenario para recibir su premio a Mejor Actor en una Comedia o Película Musical por su papel en ‘Marty Supreme’, Kylie y Odessa fueron captadas aplaudiendo y compartiendo la emoción del actor y sellando la escena con un abrazo que dejó claro que, al menos ahí, no hubo algún tipo de roce, según reportó el portal Page Six.

Mira aquí el video

Sigue leyendo: