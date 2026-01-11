Golden Globes 2026: Los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

Este domingo 11 de enero, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California, se convertirá en la sede de la 83ª entrega de los Golden Globes, marcando la primera gran ceremonia de premiación de 2026 dentro del mundo del entretenimiento.

Los Golden Globes representan uno de los eventos más esperados del año, donde previamente, las figuras más destacadas del cine y la televisión recorren la icónica alfombra roja, reconocida por su espectacular muestra de moda, lujo y sofisticación.

Por esta pasarela desfilaron celebridades como Priyanka Chopra y su esposo Nick Jonas, Kate Hudson, Snoop Dogg, Ariana Grande, Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney, Amanda Seyfried, Rei Ami. A ellos se sumaron otras personalidades muy queridas por el público, entre ellas Selena Gómez y Benny Blanco Jennifer Garner, Glen Powell, Jenna Ortega, Miley Cyrus, Jacob Elordi, Leonardo DiCaprio y la presentadora del evento, Nikki Glaser, por mencionar algunos.

Cada aparición de las celebridades se convirtió en una referencia de estilo y elegancia, mientras fanáticos y especialistas de la industria se mantienen a la expectativa para saber quiénes serán los ganadores de los reconocimientos más importantes de la noche.

La ceremonia podrá verse a través de CBS en televisión y mediante Paramount+ Premium en streaming, a partir de las 5:00 pm PT / 8:00 pm ET.

Todo apunta a que los Golden Globes 2026 ofrecerán una velada cargada de glamour, emociones y momentos inesperados.

A continuación, te compartimos algunos de los looks más destacados de las celebridades.

Nikki Glaser en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Rei Ami en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Selena Gómez y Benny Blanco en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Jenna Ortega en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Miley Cyrus en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Jennifer Garner en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Richard Shotwell | AP

Priyanka Chopra y Nick Jonas en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Ariana Grande en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Jacob Elordi en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Glen Powell en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Kate Hudson en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Julia Roberts en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Leonardo DiCaprio en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

George Clooney y Amal Clooney en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Snoop Dogg en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Amanda Seyfried en la alfombra roja de los Golden Globes 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

