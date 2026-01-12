Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Golden Globes

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 se convirtió en un espacio de expresión política cuando el actor Mark Ruffalo y las actrices Wanda Sykes y Jean Smart llegaron a la ceremonia portando pines con frases como “ICE OUT” y “Be Good” como parte de una protesta conjunta para denunciar la violencia y las prácticas de la agencia migratoria ICE.

Según información de Page Six, los pines corresponden a una campaña impulsada por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, entre ellos la ACLU, cuyo propósito es exhibir el uso excesivo de la fuerza por parte de ICE y demandar mayor transparencia y responsabilidad institucional.

La manifestación ocurre poco después del fallecimiento de Renee Nicole Good, quien murió tras ser baleada por un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis. El caso generó una fuerte reacción pública y derivó en protestas en distintas ciudades de Estados Unidos.

Wanda Sykes calificó el suceso como “devastador” y señaló que celebraciones de gran exposición mediática, como los Globos de Oro, no deben permanecer ajenas a la realidad social del país.

“Por supuesto que esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE y es muy triste. Sé que hay gente manifestándose hoy, y necesitamos hacer que nuestra voz se oiga. Necesitamos terminar con este gobierno deshonesto porque es horrible lo que le están haciendo a las personas”, expresó.

Por su parte, Mark Ruffalo, quien ha sido constante en su activismo político, advirtió que no pronunciarse ante este tipo de hechos “también es una forma de complicidad”.

Esta no es la primera vez que los Golden Globes sirven como escenario para este tipo de posicionamientos. En años anteriores, la alfombra roja ha sido utilizada para visibilizar causas relacionadas con el racismo, la violencia policial, los derechos reproductivos y la inmigración.

