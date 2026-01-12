Expiloto de Fórmula 1 Antonio Pizzonia fue arrestado en Texas

El expiloto de Fórmula 1 Antonio Pizzonia terminó arrestado en Texas el pasado sábado, tras ser acusado de asalto en un incidente cuyos detalles aún no han sido revelados.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el brasileño de 45 años fue detenido e ingresado en una cárcel en Texas alrededor de las seis de la tarde del pasado sábado.

Una fotografía del expiloto que compitió en la Fórmula 1 entre 2003 y 2005, circula en redes sociales. La imagen muestra al brasileño con semblante serio y vistiendo uniforme de cárcel en la postal de reseña.

Al parecer, Pizzonia estuvo en el Speedsportz Racing Park para la Superkarts USA Winter Series 2026 el pasado sábado para ver a su hijo competir.

Antonio Pizzonia Neto terminó noveno en la carrera X30 Junior el mismo día que su padre acabó en la cárcel.

La trayectoria de Antonio Pizzonia

Antonio Reginaldo Pizzonia Júnior nació el 11 de septiembre de 1980 en Manaos, Brasil. Sus inicios se dieron como el común de los pilotos, practicando karting desde niño.

Pizzonia compitió en Fórmula Vauxhall Junior y luego en categorías británicas, donde ganó fama y se convirtió en de las joyas de Brasil tras la era Barrichello–Massa.

En 2003 llegó a la Fórmula 1 con la escudería Jaguar. El comienzo fue desastroso, con errores y críticas al automóvil. Todo ese escenario lo llevó a ser reemplazado a mitad de temporada por Justin Wilson.

Sin embargo, la escudería Williams lo contrató como piloto de pruebas para la temporada 2004-2005. Con Williams sí pudo destacar y en su primer año sustituyó a Ralf Schumacher en varias carreras tras su accidente en Indianápolis.

En 2005 volvió a ser llamado, aunque esta vez para reemplazar a Nick Heidfeld en las últimas pruebas del año. En total disputó 20 Grandes Premios.

Pizzonia sumó ocho puntos y logró un mejor resultado de 7.º lugar en cuatro ocasiones y su mejor clasificación fue 6.º en Hungría 2004. Nunca consiguió podios, poles ni vueltas rápidas.

Tras su salida de la Fórmula 1, Pizzonia siguió activo en múltiples categorías como Champ Car en 2006; la GP2 Series en 2007 o la Superleague Fórmula, representando al Corinthians desde 2008.

También tuvo participaciones en Stock Car Brasil, FIA GT1 y otras apariciones esporádicas en campeonatos regionales y pruebas de exhibición.



