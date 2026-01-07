Muere Gerson Leos, integrante de la Banda MS, en un partido de béisbol

La músia regional mexicana atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Gerson Leos, músico y tecladista de la Banda MS, una de las agrupaciones más reconocidas y exitosas del género en México.

La noticia del fallecimiento de Gerson fue confirmada por la propia Banda MS a través de un comunicado oficial que publicaron en su cuenta de Instagram, donde expresaron su pesar por la pérdida.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”, indicaron.

De acuerdo con información preliminar, Gerson Leos perdió la vida a causa de un infarto mientras participaba en un partido de béisbol en los campos Sarabia, localizados en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, ciudad de donde es originaria la agrupación. El músico se encontraba realizando esta actividad recreativa cuando sufrió una complicación médica repentina que derivó en su fallecimiento, a pesar de que recibió atención inmediata en el lugar.

Según versiones difundidas por algunos medios locales y personas cercanas al entorno musical, señalan que el integrante de la Banda MS se desplomó durante el encuentro deportivo, lo que alertó de inmediato a quienes lo acompañaban. Aunque se realizaron maniobras para auxiliarlo, el ataque al corazón no pudo ser superado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles médicos del incidente.

La muerte de Gerson Leos ha generado una profunda conmoción dentro del gremio musical. A través de redes sociales, seguidores de la Banda MS han manifestado su sorpresa y tristeza ante la noticia, quienes recordaron al músico como una figura clave y valiosa dentro de la agrupación.

