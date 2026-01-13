Trevor Noah presentará los premios Grammy por sexta y última vez

El comediante Trevor Noah regresará como presentador principal de los premios Grammy por sexto año consecutivo. Sin embargo, esta será la última vez que presente los premios de la Academia de la Grabación.

Los premios Grammy 2026 se celebrará el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Trevor Noah ha tenido la responsabilidad de ser anfitrión de los Grammy desde el año 2021, cuando condujo la ceremonia por primera vez en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia del covid-19.

El productor ejecutivo del programa, Ben Winston de Fulwell Entertainment, describió a Noah como “el presentador más fenomenal del programa”.

“Estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo a Trevor Noah como presentador de los Grammy por sexta, y lamentablemente, última vez. Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es tan inteligente, tan divertido y un auténtico fan de los artistas y la música. Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseando volver a hacerlo juntos”, dijo Winston.

La Academia de la Grabación aseguró que Noah será productor ejecutivo de esta edición de los Grammy. “Noah regresará por última vez como maestro de ceremonias de los premios Grammy 2026. Esta será su sexta presentación y también será productor ejecutivo”, informó este martes la Academia de la Grabación en un escrito.

Además de Noah, los productores ejecutivos del show son Ben Winston, Raj Kapoor y Jesse Collins. Se espera que en los próximos días la Academia anuncie el resto de los presentadores de la ceremonia y más detalles.

La lista de artistas nominados de los Grammy 2026 está liderada por el rapero Kendrick Lamar quien cuenta con nueve menciones. Le sigue Lady Gaga y los productores Jack Antonoff y Cirkut con siete nominaciones; Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero Serban Ghenea con seis; y Clipse, Doechii, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator y los productores Souwave y Andrew Watt con cinco.

