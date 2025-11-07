Bad Bunny hizo historia con sus nominaciones en los Grammy 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny obtuvo seis nominaciones en los premios Grammy 2026, marcando un nuevo hito para la música en español en esta premiación. El boricua obtuvo menciones en tres de las categorías más importantes de la premiación por su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, que se estrenó en enero de 2025.

Bad Bunny fue nominado en las categorías Álbum del Año, por ‘Debí tirar más fotos’, Canción del Año y Grabación del Año, ambas por el tema ‘DtMF’. Esto convierte al cantante en el primer artista latino en ser nominado en las tres categorías principales de los Grammy.

El ‘Conejo Malo’, como también es conocido, está nominado también en las categorías Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global; por “EoO”, y Mejor Portada de Álbum, ya que el artista fue también el director de arte en la carátula del disco.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny hace historia en los Grammy. En 2023 fue el primer artista latino nominado en la categoría Álbum del Año con un disco completamente en español. Esto fue particularmente importante ya que desde su creación hace más de 50 años, los premios Grammy han restado importancia a la música en español y no figuraba en las categorías principales.

La canción ‘DTMF’ es el segundo tema en español nominado en las categorías Canción del Año y Grabación del Año, después de ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber.

Con estas nominaciones, Benito eleva a 16 el número de menciones que ha tenido en los premios Grammy anglosajones desde el inicio de su carrera. En los premios Latin Grammy, versión que premia lo mejor de la música latina y que se celebra el 13 de noviembre, Bad Bunny arrasó con 12 nominaciones.

Otros artistas latinos nominados en la 68.ª edición son: Édgar Barrera en la categoría Compositor del Año, Ciro Hurtado por “Cantando en el camino” y la cubana Yeisy Rojas por “Inmigrante y qué?” en la categoría Mejor Interpretación de Música Global. El director venezolano Gustavo Dudamel y la compositora mexicana Gabriela Ortiz en la categoría Música Clásica y en las categorías Jazz y Latin Jazz fueron nominados el cubano Paquito D’Rivera, el también cubano Gonzalo Rubalcaba, el mexicano Arturo O’Farrill y el puertorriqueño Miguel Zenón.

En las categorías específicas de música latina fueron nominados Gloria Estefan, Fito Páez, Karol G, Rauw Alejandro, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz, Paola Jara y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

