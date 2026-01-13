Victoria Ruffo sobre la crianza de José Eduardo Derbez: “Nunca le hablé mal de su papá”

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se separaron hace muchos años, pero fruto del amor que algún día existió, nació su hijo José Eduardo. Por ello, la protagonista de diversas telenovelas mexicanas mencionó que, bajo ninguna circunstancia, le llegó a mencionar malas cosas del comediante a su primogénito, a pesar de que no veía justo el tiempo que él le dedicaba al niño en aquel momento.

“Yo a mi hijo nunca le hablé mal de su papá. Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver,’ y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces“, le contó a Mara Patricia Castañeda.

La actriz mencionó que Eugenio con José Eduardo jamás quiso asumir su rol paternal, razón por la cual le incomodaba el hecho de que él apareciera de manera ocasional, lo que le terminaba generando inestabilidad cuando el hijo de ambos era tan solo un pequeño. Sin embargo, destacó que, para la fecha, se llevan bastante bien, con la diferencia de que ya no se debe asumir ninguna responsabilidad porque ya es un adulto.

“Según mi punto de vista, desbalancea todo y yo no quería eso. Yo quería que estuviera presente con su hijo, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasaba. Él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá, porque nunca quiso ser papá. Ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, ni llevarlos al doctor”, agregó.

Eugenio tiene una hija de 11 años a quien le ha entregado todo su amor y nunca ha dejado de estar para ella. Por esta razón, Victoria se ve un poco sorprendida ante la circunstancia, dado que aparentemente con sus otros hijos él nunca estuvo para ellos. Aclaró que sus declaraciones no son para desprestigiarlo, sino para dar su opinión en cuanto a su rol paternal.

“Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no. Pero a mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen; y él está en una edad donde sabe quién es quién, sabe lo bueno y lo malo de sus papás y no hay necesidad de decirle nada. No tienes por qué envenenar, ni por qué decir nada. Las cosas ellos solitos se dan cuenta tarde o temprano” dijo.

