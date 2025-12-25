Victoria Ruffo habla de su temor a las cirugías estéticas 

La actriz mexicana Victoria Ruffo, de 63 años, contó cuáles son las razones por las que no se siente tan a gusto con las cirugías estéticas, que son muy populares en el mundo del entretenimiento.

“No estoy negada porque yo creo que las cosas sirven para algo cuando no estás a gusto, pero soy bien miedosa. Entonces, yo veo una aguja y le corro, para que me inyecten me tienen que corretear como tres semanas, soy muy mala para eso”, dijo la artista en una entrevista con el programa De Primera Mano, de Imagen Entretenimiento. Destacó que, al menos por vanidad, no se atrevería a operarse para mejorar alguna parte de su cuerpo.

Aunque no ha tenido de aliado al quirófano, Victoria Ruffo tiene algunos secretos para mantenerse bella con el pasar de los años: “Cremas sí, sigo muchas instrucciones de mi abuela como no acostarme con el maquillaje, nunca uso jabón en la cara”.

Otro mensaje importante que dio es acerca de las arrugas, las cuales acepta con mucho orgullo, pues son una muestra de todo lo que ha pasado por su vida. “Las arrugas tienen que salir en determinado momento. Has vivido, has llorado, has gritado y todo eso es muestra de que vives”, destacó la mexicana.

Varios usuarios opinaron de la apariencia de Victoria Ruffo y de lo bien que luce a su edad. “Ella siempre ha sido hermosa, no necesita cirugía”, “Cuando tienes un rostro como el de Victoria, un cambio aunque fuera positivo, sería demasiado cuando muchos la conocen desde que era casi una niña”, escribieron algunos usuarios en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento.

