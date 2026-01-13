Video: Agente de ICE empuja al presidente del Ayuntamiento de Minneapolis

Un video difundido en redes sociales muestra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empujando al presidente del Concejo Municipal de Minneapolis, Elliot Payne, mientras observaba un operativo migratorio en la Avenida Central, en medio del aumento de redadas federales en las Ciudades Gemelas.

Payne explicó que se encontraba en la zona con el objetivo de documentar la actuación de los agentes y verificar que los procedimientos se realizaran conforme a la ley.

“Lo que he estado intentando hacer es estar presente en la Avenida Central”, dijo, al señalar que su rol es observar y mantener informada a la comunidad sobre estas operaciones.

Según su testimonio, el incidente ocurrió la noche del lunes, cuando un agente se le acercó por detrás y lo empujó con fuerza. “Apenas pude mantenerme en pie porque me empujó muy fuerte”, relató.

El funcionario indicó que el hecho se produjo poco después de grabar un anuncio de servicio público junto al senador estatal Dorian Clark y el concejal Jason Chavez.

Las imágenes compartidas por Payne muestran parte del intercambio con los oficiales federales. A partir de esa experiencia, el presidente del Concejo cuestionó la preparación de los agentes involucrados y la forma en que respondieron a su presencia.

“Parecía que no tenían ningún entrenamiento. Estaban completamente desprevenidos”, afirmó.

Payne sostuvo además que la actuación del agente contradice los límites legales que rigen este tipo de operativos.

“Esta es una respuesta completamente desproporcionada y no se ajusta a nuestra Constitución”, declaró, al advertir que este tipo de acciones tiene implicaciones más amplias para la vida democrática del país.

Pese a lo ocurrido, el funcionario aseguró que continuará asistiendo como observador a estos operativos. Dijo que considera fundamental mantener informados tanto al público como a las autoridades locales sobre las acciones de ICE en la ciudad.

Sigue leyendo:

•Steve Kerr sobre mujer asesinada por ICE en Minnesota: “Es vergonzoso que el gobierno mienta”

•¿Cómo ICE convirtió Minnesota en un estado clave para Trump contra inmigrantes? (podcast)

•¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis?