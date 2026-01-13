Video: Trump enseña dedo a trabajador de Ford que lo llamó “protector de pedófilos”

El presidente Donald Trump protagonizó un momento de tensión durante una visita a una planta de Ford en Michigan este martes, luego de responder con un gesto obsceno a un trabajador que le gritó “protector de pedófilos”.

Trump se encontraba en el estado para defender su agenda económica y recorrer el complejo industrial Ford River Rouge, en la ciudad de Dearborn. Mientras avanzaba por las instalaciones, un empleado le lanzó el insulto, aparentemente en alusión a la polémica en torno a los archivos federales del fallecido financiero y traficante sexual Jeffrey Epstein.

Las imágenes muestran al mandatario deteniéndose brevemente, señalando dos veces al hombre que lo increpó y respondiendo con una expresión insultante antes de levantar el dedo medio. El gesto, poco habitual en un acto presidencial de este tipo, se viralizó rápidamente y generó reacciones encontradas.

El incidente quedó registrado en un video difundido por el portal TMZ.

WATCH: Trump shows his middle finger and appears to say "fuck you" after Ford worker yells "pedophile protector" – TMZ pic.twitter.com/aFsDmrvkr7 — BNO News (@BNONews) January 13, 2026

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó reacciones tanto desde la Casa Blanca como desde la oposición demócrata.

Desde el Ejecutivo, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, defendió la reacción del presidente. En declaraciones a The Hill, aseguró que se trató de “un lunático” que estaba “gritando blasfemias como un loco en un ataque de ira”, y sostuvo que Trump dio “una respuesta apropiada e inequívoca”.

La escena también fue aprovechada por dirigentes demócratas para lanzar críticas directas al mandatario. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, publicó un mensaje en la red social X en el que vinculó el gesto con la controversia por Epstein.

“Protegiendo a los pedófilos y diciéndoles [joder] a los trabajadores estadounidenses”, escribió.

La postura de Trump sobre Epstein

Trump ha insistido en que el tema Epstein está siendo utilizado por los demócratas como una estrategia para desviar la atención del desempeño de su administración.

Según ha declarado en otras ocasiones, la oposición busca instalar el debate ante avances que su gobierno considera relevantes en materia económica y de seguridad.

La presión política sobre el caso ha aumentado en las últimas semanas, especialmente después de que el Departamento de Justicia no divulgara información relacionada con Epstein dentro del plazo de 30 días establecido por la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein. La norma exigía la publicación de documentos vinculados al financiero caído en desgracia, un incumplimiento que reavivó críticas y teorías en el debate público.

Sigue leyendo:

– Trump dice que el caso Epstein es una “caza de brujas” y critica al Departamento de Justicia

– Departamento de Justicia recibe un millón de nuevos documentos sobre Epstein

– Republicanos buscan acusar a Clinton de desacato por no asistir a la declaración de Epstein