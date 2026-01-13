Zoe Saldaña hace historia al convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos

Zoe Saldaña acaba de hacer historia al colocarse en el primer lugar del ranking de los actores más taquilleros de todos los tiempos, impulsada por el desempeño de “Avatar: Fire and Ash”, de acuerdo con la más reciente actualización del conteo elaborado por el sitio estadounidense especializado en taquilla cinematográfica “The Numbers”.

Según informó la publicación este martes, las películas en las que ha participado la actriz suman ingresos por $15 mil 470 millones de dólares, cifra que considera el impacto de la más reciente entrega de la saga creada por el director canadiense James Cameron.

La intérprete estadounidense de ascendencia dominicana ha encabezado el elenco de las tres cintas más taquilleras de todos los tiempos: “Avatar” (2009), que ocupa el primer puesto; “Avengers Endgame” (2019), en la segunda posición, y “Avatar: The Way of Water”.

El sólido desempeño comercial de Saldaña, quien obtuvo su primer Óscar en 2025 por su trabajo en “Emilia Pérez”, también se debe a su participación en “Guardians of Galaxy”, donde dio vida a Gamora, así como por su papel de Nyota Uhura en la trilogía de la franquicia “Star Trek”.

De acuerdo con el medio especializado “Variety”, la actriz es además la primera mujer en formar parte de cuatro producciones que han superado los $2.000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

En 2024, Saldaña se ubicaba en el tercer lugar de esta lista, solo por detrás de Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson; sin embargo, el desempeño de la más reciente película de “Avatar”, que esta semana rebasó los $1.230 millones de dólares en taquilla, fue determinante para que alcanzara la primera posición.

Tras hacerse pública la noticia, Zoe Saldaña compartió un video en su cuenta de Instagram en el que expresó su agradecimiento a cada director que confió en ella y a todos sus fans por el apoyo recibido.

